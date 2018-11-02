В связи с развалом СССР 25 миллионов русских внезапно оказались "в чужом мире" — раскиданными по теперь уже бывшим республикам Советского союза, что серьезно повлияло на их видение мира, социальный статус и самоидентификацию. Как сообщает LETA, такое заявление на конференции ежегодного "Балтийского форума" в Риге сделал посол России в Латвии Евгений Лукьянов.
© Jevgenijus Lukjanovas. Foto - latvia.mid.ru

"Нельзя забывать и то, что процесс образования новых государств на постсоветском пространстве проходит спорно, а место и значение русской диаспоры в ряде случаев подвергаются строгой коррекции", — сказал посол, добавив, что "где, как не в Латвии, актуальность и острота "русского вопроса" понятны всем".

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При этом Лукьянов отметил, что во всем мире человека из России, вне зависимости от его национальности, называют русским. По его мнению, этот феномен является "признанием влияния российской культуры и традиций русского языка", и именно это в итоге формирует человека, который считает себя частью так называемого "русского мира".

Как сообщалось, в проходящей в эти дни в Риге конференции "Балтийский форум" участвуют лидеры мнений из России, США и других стран. В первой половине дня директор Института современного развития (Россия) Игорь Юргенс представит исследование "Русские на западе", с докладами выступят эксперты из Латвии, России и Норвегии.

Вторая часть конференции будет посвящена отношениям между Россией и США.

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