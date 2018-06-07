В торжественной речи по случаю дня русского языка и рождения Александра Пушкина посол России в Латвии Евгений Лукьянов изложил латвийской прессе свое видение России, мира и российско-латвийских отношений.

Портал Delfi приводит самые эмоциональные высказывания дипломата.

Посол России в Латвии не устает задавать работу латвийской прессе и МИДу. К его высказываниям по острым политическим, экономическим и социальным вопросам в стране пребывания дипломата относятся весьма по-разному. Одни восхищенно цокают языками: ай да посол, ай да… Реакция других, по-пушкински выражаясь, "в гневе начал царь чудесить"…

На встрече с прессой по поводу Дня русского языка и дня рождения Пушкина ("который, как известно, наше все") Евгений Лукьянов не изменял заданным традициям.

Дела российские

Новый-старый президент. Как латыш Знарок и англичанка Тереза помогли выбрать Путина, невзирая на происки коллекционеров и клептоманов

По сведениям посла, в выборах участвовали 20 765 граждан России из приблизительно 40 000, живущих на территории Латвии. Спасибо за явку англичанке Терезе Мей и Олимпиаде, в которой латыш Знарок привел к победе русскую команду! Голоса распределились так (алфавитном порядке): Бабурин — 69, Грудинин — 480, Жириновский — 191, Путин — 19 608, Собчак — 151, Сурайкин — 65, Титов — 39, Явлинский — 64. Кроме того, было 95 испорченных бюллетеней и три "романтических случая", как посол обозначил утраченные бюллетени, подозревая коллекционеров и клептоманов.

Новый-старый премьер. Как Россия вернула рост, хоть и не получает гранты с фондами, как некоторые

Посол объяснил переизбрание Медведева тем, что его правительство решило все, стоявшие перед экономикой страны задачи: "Наша экономика вернулась в стадию роста. Разумеется, мы не можем, как некоторые, говорить о 4,5-5% роста, но если выжать полученные гранты и фонды, то и там останется, как у нас — где-то 1,2-1,5%. Но у нас другая экономика — нам никто не помогает. Мы должны все делать сами. И это гораздо важнее, интереснее и надежнее. Потому что иногда фонды различных кохезий корректируются, а когда привык получать — очень трудно потом жить на свои. Но мы научились. Даром нам никто ничего не давал.

Экономика. Как Псаки просчиталась с берегами Беларуси, а блокада России продолжает успешно жить

Отдельно посол отметил успехи российского сельского хозяйства: "Вы знаете, что сейчас Россия вторая после США по экспорту вооружения. А по итогам прошлого года наш экспорт сельского хозяйства впервые превысил экспорт вооружения".

Посол не скрывал радости по поводу открытия 1-й очереди крымского моста: "Мне запомнилось, как самая великая из представителей Госдепа США г-жа Псаки, комментируя замысел строительства моста, сказала: это препятствие для судоходства — наш флот никогда не подойдет к берегам Беларуси. Действительно, не подойдет. Хотя мост обеспечивает судоходство на все 150%. Его пролеты такие, что нет в мире судов с такими надстройками, включая корабли разных ВМФ. Его протяженность 19 км, пропускная способность: 40 000 авто и 47 пар поездов (когда откроется железнодорожное движение), 14 млн пассажиров и 13 млн тонн груза в год… Это ускорит развитие Крыма до уровня цивилизованности".

По поводу 22-го Санкт-Петербургского Международного экономического форума, в котором участвовали 17,5 тысяч человек из 143 стран, посол дал одну цифру: "Сумма контрактов, подписанных в ходе форума, 2,6 триллиона рублей. И это открытые суммы — подписывались и контракты, закрытые коммерческой и государственной тайной". И добавил: " Блокада России успешно продолжает жить".

ЧМ-2018. Как "дух викингов" завоевывает россиян, ну одного - точно

Это первый ЧМ в истории России и 21-й по числу. Впервые в Восточной Европе. Впервые в двух частях свет Европе и Азии. Проходит в 11 городах, 12 стадионах. Участвуют 7 из 8 команд-чемпионов мира. Кроме Италии, которая проиграла. Сам посол обещал болеть за Исландию, в которой увидел "дух викингов".

Дела внешние

Украина. Как спецслужбы Украины сыграли в явление Христа

"Снимаю шляпу перед неиссякаемым творческим колодцем спецслужб этой страны. Это библейская история — только три дня не подождали: надо было камень отворить на третьи сутки. Явился… У украинцев ведь вся история от Христа идет. Я когда смотрел, то не понимал, что это не розыгрыш и пранкеры. Они были так горды и счастливы, как дети. Хорошо, что у них не осталось ядерного оружия. Видимо, так им хотелось засветиться — получилось".

Сирийский кризис. Как "негодные объекты" вроде химатаки в Думе, отвлекают от успехов правительственных войск

"Значительная часть территории от бандитов освобождена. Хоть процесс и не одноразовый. Но есть начатки политического процесса. Говорят о Конституционном собрании. Одновременно, как только нарастают успехи правительственных войск, тут же нарастают попытки даже не скомпрометировать успехи, а переключить внимание на негодные объекты — как химатаки в Думе. Время все расставит на места. Как там звучала финальная фраза в моем любимом фильме Брат-2: "Ну что, американец, в чем сила?" Пусть они ответят".

Корея. Как Ким Чен Ын, человек-ракета, сделал Трампа как мальчишку

"Этот человек-ракета, этот товарищ Ким Чен Ын, с какой элегантностью он, извините за термин, Трампа сделал — просто как мальчишку. Представляю что там сейчас творится в мозговых центрах и аналитических службах Белого дома. Их взяли просто на (щелкает пальцами.) Какие-то сараи взорвали… центр они ядерный уничтожили. Отчитались. Встреча будет? Не будет? Будет? Не будет. Пока идет вся эта тянитолкайщина, вдруг в Пхеньяне образовывается Лавров, вдруг на встрече в Сингапуре говорят, что товарищ Синь Цзянь Пин может приехать. Говорят, что и г-н Путин может оказаться в Северной Корее в ближайшее время — он как раз рядом будет в Цинтао — место проведения заседания Шанхайского экономического сотрудничества".

Дело Скрипаля. Как англичанка "нагадила в очередной раз"

"Для чего изобрели одеколон? Чтобы не воняло. Делу Скрипалей столько одеколона нужно, чтобы не воняло, потому что англичанка нагадила в очередной раз. Это старая фраза — ее можно нежно атрибутировать к уважаемой Терезе Мей… Хотя это не про нее — про королеву Викторию было сказано. Сперва она, как строгая классная дама, поставила в угол Россию за совершенное преступление. Почти объявление войны. А затем два месяца никого не видать, гражданам России консульского доступа не давать, родственников не пускать — гуманистические процедуры…"

Посол перечислил все несовпадения "дела Скрипалей", заявленные в прессе российской стороной и пожалел девочку Юлию Скрипаль, "пленницу положения". Дипломат сравнил происходящее то ли с поджогом Рейхстага (одного поджигателя освободили за невменяемостью, другой доказал свою невиновность), то ли с инсценированием нападения Польши на немецкую радиостанцию Гляйвиц в 1939 году (после этого Германия напала на Польшу). "Уж не знаю, к чему нас эти гляйвицы приведут. Надеюсь, все же, Британия на нас нападать не будет".

Дела русско-латвийские

Культура-история. Как культура процветает без формализма, а историки в состоянии первичного бульона

"После полутора лет работы в Риге я чувствую себя просвещенным человеком, а в Москве я был культурным неандертальцем — за десять лет в театре не был, только на официальных мероприятиях… А тут и "Золотая маска", и Stanislavskij.lv, и концерты, и спектакли... При этом межправительственного соглашения о межкультурном сотрудничестве у нас по-прежнему нет. Боюсь крамольного вопроса: может, меньше формализма — больше толка?"

В августе прошлого года решили возобновить работу российско-латвийской комиссии историков. Они встречались в Латвии и Москве… Пока они в состоянии первичного бульона. Мы их не трогаем. Может, эта комиссия и не нужна. Но если мы с поляками работаем, то почему с Латвией не можем?"

Экономика. Как Австрия 50 лет не боится российского газа, а некоторые — наоборот

"Неустойчивость и противоречивость. Политические интересы ставятся выше, чем реальное стремление бизнесов работать совместно. Но латвийско-российская межправкомиссия возобновила работу. Исходим из позитивных ожиданий… Смотрел я вчера на Вену и думал: Австрия — получатель нашего газа последних 50 лет, что 50 лет назад газ не был политическим орудием? И что Австрия стала российской провинцией или утратила суверенитет?"

"…У нас есть серьезный контракт по реконструкции электростанций в Плявиняс и Кегумс-2 — это в интересах латвийской экономики и энерговооруженности. Но партнер латвийских компаний российская компания "Силовые машины" — в санкционном списке Минфина США, и у нее появились трудности из-за прекращения платежей банками Латвии. Будут станции или нет — не знаю".

Русский язык. Как разделенное царство погибнет, а Россия спасет студентов

"Понимаете, какую реакцию в России вызывает решение властей Латвии по поводу русского языка. Это внутреннее дело ЛР — процедурно вопросов нет. Но мы думаем о том, что иногда надо Библию почитать, вспомнить что "разделенное царство погибнет"… Разделение людей по этническим квартирам — не новость в этом мире. Хотя ваше негражданство — совершенно уникальное явление…"

"Если ваши частные вузы потеряют коммерческих студентов — тысяч 15 — куда вы будете экспортировать ваши образовательные услуги? А насчет преподавания на языках ЕС… Хорошо, что Ирландия независима и Мальту Наполеон не захватил — иначе английского вам было бы не видать… Наше Министерство образования уже верстает планы об увеличении количество квот для латвийских абитуриентов, которые будут учиться в России — нас это не может не огорчать. А что будут делать 15 000, которые уже заплатили — придется возвращать?"

"Объясню, почему ваша реформа не имеет будущего, которое в нее вкладывают авторы. Возьмем выпускников школы 2029 года — латыша и русского. Что знает латыш? Латышский и английский. А у русского — три языка. У латышского языка полтора миллиона носителей, у русского — 300 миллионов. У кого конкурентоспособность выше?"

Российские СМИ в Латвии. Как российские журналисты проверили "дырявый фронтир" Латвии

"Год начался с изумления. В торговом центре Риги задержан и выдворен российский журналист. На другой день — его жена. Причем не через аэропорт, что было бы уважительно к даме. Но тут же Европа, тут нельзя открывать дверь даме — это харрасмент. Вот ее и отправили через сухопутную границу… Сказали, что они в "черном списке" и не подлежат въезду. Так какая же у вас граница, если они оба ее перешли, поселились в гостинице и пришлось их ловить в торговом центре. Фронтир у вас дырявый, что ли? Сказали, что они фамилию исказили в анкете. Наверное, "с" не поставили".

"Сейчас идет игра, какой процент эфира должен быть доступен русским. Но не наша вина, что местные русские смотрят российское ТВ — делайте свое привлекательным и интересным. А тут, как у Свифта, война тупоголовиков с остроголовиками, каким концом яйцо бить…"

Санкции России к Латвии. Как Россия не торопится стрелять себе в ногу, а некоторые — торопятся

"В конце мая российская Госдума в третьем чтении приняла закон о возможному применения санкций к персоналиям, корпорациям и странам. Главное, в такой ситуации — хорошо продумать решения, чтобы не стрельнуть себе в ногу. В Латвии об этом не думают. Торопятся. А мы торопиться не любим. Всех вылечим".

Борьба Латвии с нерезидентами. Как американцы сказали надо, а минфин Латвии ответил "есть!"

"Отвечу, как банкир (в прошлом). То, что происходит в финансовой системе латвийского государства, я называю репутационным риском. (Очевидна) субординированность этого государства другим государством — в данном случае, США. Ведь это их комиссия привлекла внимание руководства страны к тому, что слишком много нерезидентских счетов. ОЭСР считает, что 20% — это, вообще, неопасно, но американцы сказали, надо, чтоб осталось 5% — и ваш министр финансов сказала: "есть!"…

Когда проходит совещание вашей "четверки"? Один американский и три скандинавских банка обсуждают финансовую ситуацию с министром экономики (Латвии) — мне все понятно, что будет. Но не буду каркать… Ваши СМИ совершенно правильно спрашивают у властей: а кто в лавке хозяин?"