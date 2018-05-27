Посол России в Германии Сергей Нечаев ждет от властей Великобритании извинений по "делу Скрипаля". Об этом Нечаев заявил в воскресенье, 27 мая, в интервью агентству dpa. По его словам, извинения Лондона являются необходимым условием возвращения западных дипломатов, высланных из России.

"Британские друзья" должны признать всю ситуацию "большой ошибкой или большой ложью", требует Нечаев. Он призвал Великобританию "повернуть колесо истории вспять".

Отравление в Солсбери

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в Солсбери 4 марта. По данным Лондона, они были отравлены высокотоксичным веществом "Новичок", разработанным в СССР. Британские спецслужбы полагают, что яд был произведен в России. Отравление привело к серьезному кризису в отношениях между странами Запада и Россией.

Дипломатический кризис

Великобритания возложила ответственность за преступление на Москву. Союзники Лондона по ЕС и НАТО поддержали эту позицию. Российская сторона категорически отвергает обвинения.

Около трех десятков стран объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Британией, Россия ответила зеркальными мерами и начала высылать западных дипломатов. Из-за ухудшения отношений были высланы почти 300 сотрудников 50 дипломатических миссий.

Выписка из больницы

18 мая стало известно о выписке Сергея Скрипаля из клиники в Солбсери. Его дочь была выписана из больницы и доставлена в безопасное место 9 апреля.

В своем первом интервью после выписки Юлия Скрипаль сказала, что пока не желает обращаться за помощью к российскому посольству.

Посол России в Германии не исключает возвращения дочери экс-агента в Россию, поскольку у Юлии - российское гражданство. В свою очередь, Юлия заявила, что в перспективе она надеется вернуться в Россию, но пока планирует остаться в Великобритании, чтобы заботиться об отце и дождаться его полного выздоровления.