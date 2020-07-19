"Я совершенно не верю в эту историю, в ней нет никакого смысла", - сказал посол в телепрограмме Би-би-си, которую ведет известный британский журналист Эндрю Марр. Программа выйдет в эфир в воскресенье утром.

В минувший четверг три разведслужбы - американское Агентство национальной безопасности (АНБ), британский Национальный центр кибербезопасности и канадское Агентство по безопасности коммуникаций - опубликовали официальные заявления, в которых вину за хакерские атаки возложили на группировку Cozy Bear, известную также как APT29 и Dukes.

Британский Национальный центр кибербезопасности (NCSC) заявил, что на 95% уверен, что Cozy Bear является частью российской разведки.

На вопрос ведущего, правда ли это, посол напрямую не ответил, но сказал: "Я узнал об их существовании из британских СМИ".

"В нашей действительности приписать хакеров к какой-либо конкретной стране невозможно", - отметил Келин.

В пятницу стало известно, что если разработанная компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом вакцина окажется удачной, то российская компания "Р-Фарм" возьмет на себя часть производства для поставок на российский рынок и в другие страны.

"Мы вообще не вмешиваемся"

Келин также отверг предположения о том, что Россия вмешивалась в британский политический процесс.

В начале уходящей недели глава британского Форин-офиса Доминик Рааб заявил, что Россия практически наверняка пыталась вмешаться во всеобщие выборы, прошедшие в Британии в декабре 2019 года, посредством незаконно полученных официальных бумаг.

В этих служебных документах, выложенных в интернете, излагались подробности торговых переговоров между Британией и США, и этим воспользовалась Лейбористская партия в своей предвыборной кампании.

"Я не вижу никакого смысла в том, чтобы эту тему использовать в качестве метода воздействия", - сказал Келин.

"Мы вообще не вмешиваемся. Мы не видим никакого смысла во вмешательстве, потому что для нас неважно, будет во главе страны Консервативная партия или Лейбористская, мы все равно будем стараться улучшить те отношения, которые есть", - сказал посол.

Келин отметил в интервью, что российские официальные лица, изучавшие результаты недавно прошедшего в России референдума по изменениям в конституцию, обнаружили следы кибернападений, которые вели в Британию.

"Найдем способ наказать"

Касаясь опубликованного на минувшей неделе британскими властями списка из 25 российских граждан, которых Британия называет причастными к смерти российского юриста Сергея Магнитского, и реакции на это России, Эндрю Марр спросил посла, какой предполагается ответ российских властей.

"Что касается [списка] Магнитского, то поверьте, мы найдем способы, чтобы наказать тех, кто вводит подобного рода санкции, потому что санкции противозаконны. Только один-единственный орган может вводить санкции, и это Организация Объединенных Наций, членом Совета Безопасности которой, как вы ранее заметили, Соединенное Королевство является", - ответил посол.

Марр в ответ поинтересовался: означает ли это, что Россия будет преследовать конкретных людей, которые занимаются "списком Магнитского", как в Британии, так и в США. На что Келин ответил, что он этого не говорил, но это "неплохая мысль".

В заключение ведущий спросил посла России, не волнуется ли тот по поводу того, что именно обнаружится в докладе парламентского комитета Британии по вопросам разведки и безопасности о возможном вмешательстве России в механизмы британской демократии, в частности, в референдум по брекситу 2016 года.

"Посмотрим, что будет в этом докладе. Я видел некоторые утечки прошлой осенью, так что мы посмотрим, потому что обвинения следовали за разными утечками, и это будут очередные обвинения. Если будет какая-то правда в этом или же что-то для нас интересное, то, конечно, мы будем это обсуждать. Но пока мне об этом ничего не известно", - ответил посол.