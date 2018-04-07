Российский посол в Лондоне Яковенко хочет встретиться с главой британского МИД. На встрече могут быть подняты вопросы ухудшившихся взаимоотношений двух стран.
Borisas Johnsonas
© AP / Scanpix

Посол России в Лондоне Александр Яковенко в личной ноте попросил главу британского министерства иностранных дел Бориса Джонсона о встрече. Яковенко намерен сообщить Джонсону, что в настоящий момент уровень сотрудничества между внешнеполитическим ведомство Великобритании и российским посольством является "абсолютно неудовлетворительным", сообщил в субботу, 7 апреля, сотрудник представительства РФ. Помимо этого, на встрече стороны могут обсудить и другие вопросы, касающиеся двусторонних отношений, в частности, отравление Сергея Скрипаля в Солсбери.

"Мы надеемся на конструктивный ответ британской стороны и рассчитываем на то, что в ближайшем будущем подобная встреча сможет состояться", - заявил представитель посольства. В МИД Великобритании подтвердили получение письма Яковенко и заверили, что ответят на послание.

Отношения между Лондоном и Москвой после покушения на жизнь Сергея Скрипаля существенно ухудшились. Британское правительство заявляет об ответственности за произошедшее российской стороны. В Москве отвергают все обвинения. Великобритания, а также ряд других западных стран в качестве реакции на отравление экс-агента выслали десятки российских дипломатов. 6 апреля врачи сообщили, что Сергей Скрипаль идет на поправку.

Deutsche Welle
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