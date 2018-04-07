Посол России в Лондоне Александр Яковенко в личной ноте попросил главу британского министерства иностранных дел Бориса Джонсона о встрече. Яковенко намерен сообщить Джонсону, что в настоящий момент уровень сотрудничества между внешнеполитическим ведомство Великобритании и российским посольством является "абсолютно неудовлетворительным", сообщил в субботу, 7 апреля, сотрудник представительства РФ. Помимо этого, на встрече стороны могут обсудить и другие вопросы, касающиеся двусторонних отношений, в частности, отравление Сергея Скрипаля в Солсбери.
"Мы надеемся на конструктивный ответ британской стороны и рассчитываем на то, что в ближайшем будущем подобная встреча сможет состояться", - заявил представитель посольства. В МИД Великобритании подтвердили получение письма Яковенко и заверили, что ответят на послание.
Отношения между Лондоном и Москвой после покушения на жизнь Сергея Скрипаля существенно ухудшились. Британское правительство заявляет об ответственности за произошедшее российской стороны. В Москве отвергают все обвинения. Великобритания, а также ряд других западных стран в качестве реакции на отравление экс-агента выслали десятки российских дипломатов. 6 апреля врачи сообщили, что Сергей Скрипаль идет на поправку.
Как жители Донбасса едут за пенсией через линию фронта (3)
100 000 пенсионеров, живущих в неподконтрольных Киеву...
В центре Мюнстера грузовик въехал в толпу людей (8)
Полиция сообщила о крупномасштабной операции. По...
Экс-лидер Каталонии Пучдемон хотел бежать в Россию перед задержанием (2)
Бывший глава каталонского правительства Карлес...
В связи с забастовкой отменены почти треть рейсов Air France (1)
На работу не вышли 34 процента пилотов, 26 процентов...
Посол РФ в Британии обратился с письмом к Борису Джонсону (5)
Российский посол в Лондоне Яковенко хочет встретиться...
TOP новостей
Количество трагических ДТП растет, специалисты предлагают решение (9)
День безопасности дорожного движения Литва встретила с...
В центре Мюнстера грузовик въехал в толпу людей (8)
Полиция сообщила о крупномасштабной операции. По...
Литовские студенты празднуют День физиков – по Вильнюсу гулял Дино Завр (18)
Это самый большой студенческий праздник в Литве ,...
Роландас Паксас на пост президента претендовать не будет (29)
Оппозиционная партия " Порядок и справедливость "...
Премьер-министр Литвы упрекает консерваторов в потакании Путину (22)
Политики продолжают перепалку в социальных сетях по...