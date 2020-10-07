По его словам, посол не отозван со своей должности. Семанис приедет в Ригу для консультаций.

В своем микроблоге на платформе Twitter министр иностранных дел Эдгар Ринкевич написал, что в знак солидарности с коллегами из Европейского союза Латвия отзывает для консультаций посла из Минска.

Solidarizējoties ar Eiropas Savienības kolēģiem, Latvija uz konsultācijām atsauc Latvijas vēstnieku Baltkrievijā — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) October 7, 2020

По данным белорусского портала tut.by, из Минска также для консультаций отозвана посол Эстонии Мерике Кокаев.

Ранее из Беларуси уехали послы Польши, Литвы и Германии.

Дипломатический скандал между Беларусью и странами ЕС разгорелся 2 октября с требования МИДа Беларуси к посольствам Польши и Литвы сократить количество работающих в Беларуси дипломатов. МИД также предложил Варшаве и Вильнюсу отозвать для консультаций своих послов, работающих в Беларуси.