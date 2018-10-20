Пилдегович подчеркнул центральную роль Договора о нераспространении в международной архитектуре ядерного разоружения. Он напомнил: чтобы успешно выступать против актуальных вызовов безопасности, необходим единый, постепенный и многосторонний подход, который объединяет как ядерные державы, так и государства, которые выступают за немедленный запрет ядерных вооружений.

Пилдегович приветствовал дипломатические усилия, направленные на уменьшение напряжения на Корейском полуострове мирным путем. Одновременно он указал на ответственность Корейской Народной Демократической Республики за добросовестное осуществление необратимых и доступных проверке мер по ядерному разоружению как предпосылке устойчивому миру и стабильности на Корейском полуострове.

Посол выразил озабоченность в связи с осуществляемыми Россией нарушениями условий Будапештского меморандума, который предоставляет гарантии Украине при присоединении к Договору о нераспространении. Такие действия России существенно уменьшают взаимное доверие и затрудняют усилия по ядерному разоружению, отметил Пилдегович.

Пилдеговичс подчеркнул, что Латвия является ответственным международным игроком, который активно включается в укрепление международного порядка. Об этом свидетельствует вклад Латвии в рамках ее руководства Группой поставщиков ядерных материалов в 2018–2019 годах. Также Латвия во время дебатов призвала государства к присоединению и ратификации Договора о всеобщем запрете на ядерные испытания (CTBT). Вступление его в силу явилось бы существенным шагом на пути к ограничению развития ядерных вооружений и к миру без ядерного оружия.

Дебаты ООН по ядерному разоружению проходят на сессиях Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам разоружения и международной безопасности. Латвия планирует принять участие также в дебатах по другим видам оружия массового уничтожения, выступая с национальным заявлением, в котором осудит использование и распространение химического оружия.

Латвия является председательствующей страной в Конвенции об отдельных видах конвенционального оружия (CCW) и в Договоре о торговле оружием (ATT).