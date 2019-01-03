Посол КНДР в Италии находится в бегах

Высокопоставленный сотрудник посольства КНДР в Италии бежал и попросил убежища в третьей стране для себя и своей семьи, сообщило в четверг, 3 января, южнокорейское агентство Yonhap. По его сведениям, члены семьи 48-летнего Чо Сон Гиля сейчас находятся под защитой итальянского государства.
Как сообщали ранее южнокорейские СМИ, дипломат подал ходатайство о предоставлении убежища еще в начале декабря 2018 года - после того, как Пхеньян по завершении срока службы отозвал его из Европы обратно в КНДР. 3 января южнокорейская разведка сообщила парламентариям в Сеуле на закрытом заседании, что Чо Сон Гиль находится в бегах с начала ноября, - несколько недель спустя должен был официально закончиться срок его службы, передает агентство AP.
Чо Сон Гиль исполнял обязанности посла в Италии с сентября 2017 года, когда Рим объявил прежнего посла КНДР персоной нон грата в знак протеста против шестого запуска ракеты Пхеньяном.
В 2016 году стало известно, что заместитель посла Северной Кореи в Великобритании бежал с семьей в Южную Корею, однако в целом утечки информации о беглых северокорейских чиновниках - большая редкость, подчеркивает агентство dpa. Пхеньян до сих пор не высказался на тему статуса Чо Сон Гиля.
Музей Лувр в Париже установил рекорд по посещениям в 2018 году
Музей Лувр в Париже в 2018 году зарегистрировал рекордное...
В Крыму напали на активиста во время съемок репортажа (3)
В аннексированном Россией Крыму неизвестные напали на...
В Пентагоне призвали проявить повышенное внимание к Китаю
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик...
Палата представителей США переходит под контроль демократов
Контроль над Палатой представителей в четверг...
TOP новостей
Цены на услуги бассейна возмутили жителей Литвы: в некоторых странах бассейны бесплатные (1)
Открытие бассейна в Фабийонишкес вызвало волну...
Все работающие жители младше 40 лет в Литве стали участниками частного пенсионного накопления (13)
С 1 января 2019 года у работающих жителей Литвы младше 40...
Сквернялис о президентских выборах: решение будет озвучено (6)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис не скрывает,...
В Литве местами сильно метет, в некоторых районах условия экстремальные (10)
В четверг днем в Литве будет пасмурно, только местами,...
В Литве - расследование о клевете на партизана: за репост в FB грозят неприятности (46)
Шяуляйская окружная прокуратура начала досудебное...