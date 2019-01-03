Посол КНДР в Италии находится в бегах

Исполняющий обязанности посла Северной Кореи в Италии бежал и попросил убежища в третьей стране, сообщили южнокорейские СМИ. Разведка подтвердила, что он в бегах с ноября, когда должен был вернуться на родину.
Šiaurės Korėja
© Algirdas Morkūnas

Высокопоставленный сотрудник посольства КНДР в Италии бежал и попросил убежища в третьей стране для себя и своей семьи, сообщило в четверг, 3 января, южнокорейское агентство Yonhap. По его сведениям, члены семьи 48-летнего Чо Сон Гиля сейчас находятся под защитой итальянского государства.

Как сообщали ранее южнокорейские СМИ, дипломат подал ходатайство о предоставлении убежища еще в начале декабря 2018 года - после того, как Пхеньян по завершении срока службы отозвал его из Европы обратно в КНДР. 3 января южнокорейская разведка сообщила парламентариям в Сеуле на закрытом заседании, что Чо Сон Гиль находится в бегах с начала ноября, - несколько недель спустя должен был официально закончиться срок его службы, передает агентство AP.

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Чо Сон Гиль исполнял обязанности посла в Италии с сентября 2017 года, когда Рим объявил прежнего посла КНДР персоной нон грата в знак протеста против шестого запуска ракеты Пхеньяном.

В 2016 году стало известно, что заместитель посла Северной Кореи в Великобритании бежал с семьей в Южную Корею, однако в целом утечки информации о беглых северокорейских чиновниках - большая редкость, подчеркивает агентство dpa. Пхеньян до сих пор не высказался на тему статуса Чо Сон Гиля.

Deutsche Welle
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