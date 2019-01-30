Встреча состоялась в среду, 30 января. Об этом в ответе на запрос корреспондента DW сообщила официальный представитель ЕС. "Посол (Эдерер. - Ред.) напомнил хорошо известную позицию ЕС касательно продолжающегося задержания Россией украинских военнослужащих", - говорится в заявлении представителя ЕС.
В ответе подчеркивается, что ЕС ожидает от России незамедлительного и безусловного освобождения 24 захваченных украинских моряков, а также уважения их прав на юридическую защиту и беспрепятственный доступ к ним консульских сотрудников. Брюссель также призывает Москву обеспечить доступ раненным морякам к надлежащей медицинской помощи. А применение Россией силы 25 ноября прошлого года опять назвали "неприемлемым".
В свою очередь постпредство РФ при ЕС трактовало встречу по-другому. В его заявлении отмечается, что обсуждалась "ситуация на Украине в контексте имевшего место 25 ноября 2018 года нарушения украинскими ВМС госграницы России в районе Керченского пролива". В Москве также хотели бы увидеть со стороны ЕС "принципиального подхода в отношении грубых нарушений прав человека, дискриминации национальных и языковых меньшинств, а также проявлений неонацизма и антисемитизма на Украине".
25 ноября три украинских военных судна попытались пройти через Керченский пролив в Азовское море. Россия им перекрыла путь под Керченским мостом, а когда они возвращались в Одессу, атаковала корабли и захватила их и 24 членов экипажей. Сейчас украинцев удерживают в СИЗО в Москве. РФ выдвинула им обвинение в "незаконном пересечении границы". Украина считает их военнопленными.
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