"Это наихудшее опустошение, что я видела за все годы сотрудничества с УВКБ", - заявила Анджелина Джоли. Она призвала мировое сообщество не забывать о разрушенном Мосуле и его жителях.
Angelina Jolie
© Vida Press

Голливудская актриса Анджелина Джоли в субботу, 16 июня, в качестве посла доброй воли Управления Верховного комиссара (УВКБ) ООН по делам беженцев посетила город Мосул в Ираке. Она призвала мировое сообщество не забывать о жителях Мосула, которые в настоящий момент пытаются восстановить свой город.

Джоли встретилась с местными жителями, а также прошла пешком по разбомбленным улицам старого города. Эта часть Мосула была практически полностью разрушена во время сражений иракских солдат и войск коалиции под командованием США против боевиков "Исламского государства" (ИГ), при этом работы по восстановлению города проходят очень медленно.

"Наихудшее опустошение" в Мосуле

По словам Анджелины Джоли, в Мосуле она увидела "наихудшее опустошение" за все годы ее сотрудничества с УВКБ. "Люди здесь потеряли все", - подчеркнула актриса.

Посол доброй воли выразила надежду, что город продолжат восстанавливать и ситуация в нем стабилизируется. Она призвала не забывать Мосул. "Люди находятся без средств к существованию. У них нет лекарств для их детей, у многих нет доступа к проточной воде и базовым ресурсам", - подчеркнула Джоли.

Анджелина Джоли сотрудничает с УВКБ ООН с 2001 года, нынешняя поездка стала ее пятым визитом в Ирак.

Битва за Мосул

Мосул является административным центром провинции Найнава в Ираке, которая была захвачена боевиками ИГ в 2014 году. Исламисты тогда провозгласили создание "халифата" в Мосуле. В июле 2017 года этот многомиллионный город был освобожден иракской армией при поддержке международной коалиции. В ходе освобождения региона от ИГ в городе шли ожесточенные бои, всего за три года город покинули более 900 тысяч его жителей.

Deutsche Welle
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