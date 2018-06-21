Представители G7 "глубоко обеспокоены ситуацией с Олегом Сенцовым и другими заключенными и задержанными в России", говорится в заявлении, размещенном в четверг, 21 июня, на официальной странице в Twitter канадского председателя диппредставителей группы G7 в Киеве.
"Их освобождение, как часть широкого двустороннего обмена заключенными, было бы важным гуманитарным шагом вперед", - подчеркнули послы.
Олег Сенцов в 2015 году был приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в терроризме. Его и Александра Кольченко задержали в мае 2014 года в аннексированном Россией Крыму и обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества. Кольченко был приговорен к 10 годам лишения свободы.
В настоящее время Олег Сенцов содержится в колонии в городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе, известной как "Белый медведь". 14 мая он объявил голодовку, требуя освободить украинских политзаключенных. С 28 мая Сенцов начал получать в колонии поддерживающую терапию. 31 мая Кольченко объявил голодовку в поддержку Сенцова.
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