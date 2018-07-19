"Это свидетельствует о необратимости наказания для любых физических или юридических лиц, которые имели, имеют или будут иметь отношение к действиям, связанным с попыткой аннексии и временной оккупации украинского Крыма", – добавил президент Украины.
В июне министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о необходимости внести в санкционные списки Европейского союза ответственных за массовые нарушения прав человека в аннексированном Крыму и за строительство Керченского моста.
18 июня Совет Европейского союза продлил на год санкции в отношении аннексированного Россией Крыма. Ограничения касаются лиц и компаний, которые имеют свои подразделения на территории ЕС, и будут действовать до 23 июня 2019 года.
Автодорожную часть моста через Керченский пролив открыли для движения легковых автомобилей 16 мая. Железнодорожная часть моста пока не достроена.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство Керченского моста в аннексированном Россией Крыму является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.
Европейский союз и США раскритиковали частичное открытие Керченского моста между российской территорией и аннексированным Крымом. Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма.
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