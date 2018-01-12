"Два посла встретились", - говорится в подписи к снимку. Подробностей встречи дипмиссия не привела.

Как сообщили РИА "Новости" в пресс-службе посольства РФ, встреча Антонова и Хантсмана стала для них первой. О содержании беседы не сообщается. Из выложенного фото следует, что встреча состоялась в резиденции российского посла в центре американской столицы.

Антонов был назначен на должность главы дипмиссии в августе 2017 года, Хантсман занял свой пост в октябре того же года.

В настоящее время американский посол находится в Вашингтоне для консультаций. Как сообщалось, дипломат проводил встречи в конгрессе и Госдепартаменте.