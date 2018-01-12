"Два посла встретились", - говорится в подписи к снимку. Подробностей встречи дипмиссия не привела.
Как сообщили РИА "Новости" в пресс-службе посольства РФ, встреча Антонова и Хантсмана стала для них первой. О содержании беседы не сообщается. Из выложенного фото следует, что встреча состоялась в резиденции российского посла в центре американской столицы.
Антонов был назначен на должность главы дипмиссии в августе 2017 года, Хантсман занял свой пост в октябре того же года.
В настоящее время американский посол находится в Вашингтоне для консультаций. Как сообщалось, дипломат проводил встречи в конгрессе и Госдепартаменте.
Two ambassadors met
Два посла встретились
.@RussiaInUSA / @USEmbRu pic.twitter.com/wfxuHyceG3
— Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) January 11, 2018
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