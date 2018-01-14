Посол России в США Анатолий Антонов и посол США в РФ Джон Хантсман наметили совместные шаги, призванные содействовать нормализации отношений двух стран. Антонов сообщил об этом журналистам на прошедшем в субботу в его резиденции приеме по случаю Дня российской печати.
Atstovų rūmai Vašingtone
© AFP / Scanpix

Хантсман приехал в Вашингтон для плановых консультаций. Российский посол назвал встречу хорошей, но указал, что вряд ли она одна принесет результат. По словам Антонова, они с Хантсманом перешли на "ты".

"Я считаю Хантсмана умным, толковым профессионалом. Встреча прошла хорошая, встреча прошла конструктивная, и я позитивно оцениваю настрой Хантсмана на развитие российско-американских отношений", - цитирует Антонова ТАСС.

Посол РФ сообщил, что они наметили "совместные шаги", направленные на нормализацию российско-американских отношений, что "очень важно". "Он будет работать с Госдепартаментом, Белым домом, и он будет работать на Капитолии (с конгрессменами), что особенно важно. Мы будем работать вместе над восстановлением отношений", - подчеркнул Антонов. Как ожидается, конгресс в феврале рассмотрит очередной пакет санкций в отношении РФ.

Антонов предупредил, что на скорое восстановление отношений в условиях нынешних сложностей рассчитывать не приходится: "К сожалению, было признано, что в одночасье, увы, сделать это невозможно. Потребуется много усилий с той и с другой стороны".

NEWSru.com
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