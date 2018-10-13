Последний шанс увидеть “Титаник” на дне океана?

Ренате Рохас было пять лет, когда отец впервые взял ее с собой поплавать под водой. Они плыли в прозрачных водах рядом с берегом мексиканского Косумеля, и вдруг отец схватил ее за руку и показал вниз.

Там, на дне, освещенный лучами солнца, лежал утонувший самолет, распластав крылья на белом песке. От волнения у Ренаты перехватило дыхание, и она напряженно задышала в трубку.

Именно тогда в ней проснулась любовь к океану. "Это целый космос. Он открывается перед тобой, и ты видишь, какой он большой, безмятежный и умиротворяющий", - вспоминает она теперь - несколько десятилетий спустя после того момента из детства.

Обретя огромный опыт ныряния с аквалангом и накопив денег, Рохас собирается осуществить свою самую заветную мечту: в 2019 году навестить "Титаник".

С каждым годом, с каждым месяцем и с каждым днем осуществление этой мечты приобретает все большую срочность - "Титаник" быстро пожирает ржавчина.

Эксперты прогнозируют, что ему осталось жить лет 20. Это означает, что энтузиасты, заплатившие, как и Рохас, за участие в подводной экспедиции, не только окажутся первыми после 2005 года, кто увидит знаменитый пароход, но и, судя по всему, станут последними.

И хотя эта экспедиция - коммерческое мероприятие, есть в ней и научный элемент: ее участники будут использовать самые современные инструменты 3D-моделирования, чтобы проанализировать состояние лайнера и сохранить память о "Титанике" для будущих поколений.

Огромный пароход столкнулся с айсбергом 14 апреля 1912 года, когда пересекал Атлантику на пути из Саутгемптона в Нью-Йорк. От удара он раскололся надвое и затонул на глубине в 3,8 км, в 600 км от берегов канадского Ньюфаундленда.

Тогда погибло по меньшей мере 1500 человек. Погрузившийся в темную морскую пучину лайнер с тех пор безжалостно разъедают бактерии ржавчины, прогрызая в корпусе причудливые дыры и образуя "ржавоститы".

"Сейчас на "Титанике" больше жизни, чем когда он плавал по поверхности океана", - говорит Лори Джонстон, эколог, исследующая микроорганизмы. Лори уже спускалась к лайнеру шесть раз.

Эти "ржавоститы" (от слов "ржавчина" и "сталактиты") - продукты жизнедеятельности бактерий, окисляющих металл, который они поедают. Гравитация заставляет кислотную жидкость стекать и образовывать целые ветви ржавчины.

"Ржавоститы уникальны, потому что там, на глубине, они - доминирующий вид", - говорит Джонстон.

К тому времени как в 1985 году исследователь Роберт Баллард и его команда обнаружили лайнер на океанском дне, ржавоститы там уже царствовали.

В день они съедают около 180 кг, и ученые предупреждают: жить судну осталось недолго.

Все может пойти даже быстрее, чем мы ожидаем, предупреждает Джонстон. Согласно ее исследованиям, "Титаник" в обломках судна на дне можно будет узнать еще лет 20 - максимум 50.

Последний шанс

Итак, часы уже тикают, и окно возможностей увидеть знаменитый лайнер - с научными ли целями или просто на память - сужается с каждым днем.

Одну из таких возможностей предлагает OceanGate, частная компания, использующая маленький флот управляемых человеком глубоководных аппаратов для исследования океанов, окружающих Северную Америку.

На счету OceanGate уже 13 экспедиций (с тех пор, как она была основана в 2009 году), в том числе изучение других затонувших кораблей.

Никогда раньше, впрочем, они не продавали билеты на свои аппараты тем, кто не обладает знаниями и опытом исследования океана. В 2019 году, для спуска к "Титанику", они хотят это сделать.

Девять групп таких избранных "специалистов миссии", как называют их в OceanGate, отправятся на 11-дневное путешествие ко дну. Погружения планируется осуществить с конца июня до середины августа 2019-го.

Их перевезут на вертолете из Сент-Джонса, что на Ньюфаундленде, на судно сопровождения, которое во время миссии станет базой, откуда они будут отправляться к океанскому дну на последнее свидание с "Титаником".

На глубине, втиснутые в усовершенствованный недавно батискаф "Титан", "специалисты миссии" будут помогать команде использовать лазеры, локаторы и 3D-технологию для создания наиболее достоверной и точной трехмерной модели судна в истории.

Билет на такую 11-дневную экскурсию (и все, что она включает) стоит 105 129 долларов - эквивалент стоимости билета первого класса для путешествия через океан на "Титанике" (с учетом инфляции).

Поначалу идея взять с собой непрофессионалов на дно океана, где температура воды 1 градус по Цельсию, а давление таково, что может смять вас как консервную банку, казалась опасной.

Но Джоэла Перри, президента OceanGate Expeditions и дайвера с 30-летним стажем, вопросы безопасности не тревожат.

"Безусловно, это совсем не так опасно, как может показаться, мы не берем с собой кого попало, - говорит он. - Процесс отбора довольно строгий, и мы не возьмем человека, пока не убедимся на сто процентов, что он подходит".

По словам Перри, все прекрасно понимают: кандидаты должны подходить и по физическим, и по психологическим качествам для того, чтобы провести неделю в море.

В добавок ко всему, все участники миссии должны будут пройти четырехчасовой курс обучения, как себя вести в случае аварии вертолета. Их будут тренировать в большом бассейне, поместив внутрь вертолетной кабины.

Те, кого уже признали годными, имеют послужной список, как у Ренаты Рохас, или, как ее зовет Перри, у "клиента номер один".

"У нее страсть к исследованию океана и к "Титанику". Среди ныряльщиков ее прозвали Могучим Мышонком", - рассказывает он.

Но самое главное - это ее огромный опыт дайвера. Даже когда Рохас делала первые шаги в подводном плавании, она поражала своих инструкторов мужеством и решительностью в самых сложных ситуациях.

"Когда я только начала нырять одна, без отца, под водой со мной случилась чрезвычайная ситуация, - рассказывает Рохас. - Я протискивалась в дыру и сломала воздушный кран".

Регулятор не был как следует закреплен, и весь воздух покинул баллон, когда она находилась на глубине 18 м.

Рохас, однако, не потеряла голову, подплыла к инструктору и взяла себе часть воздуха из его баллона. "Он спросил меня, как я себя чувствую, а я говорю: все нормально, продолжаем. Другие бы, наверное, запаниковали и стали всплывать".

Уровень опыта и подготовки Рохас (а она даже занималась на центрифуге, подобной той, на которой тренируют астронавтов) специалисты OceanGate надеются найти и у других кандидатов на участие в экспедиции к "Титанику".

У Рохас есть и еще одна черта, которая делает ее идеальным кандидатом - ее любовь ко всему, что связано с огромным затонувшим лайнером.

Все началось с черно-белого фильма 1953 года, который она посмотрела в детстве. Роскошь судна, загадка его трагического крушения навсегда очаровали ее.

Сейчас она с гордостью демонстрирует целую коллекцию посвященных погибшему пароходу книг, журналов, вырезок из газет, которую хранит у себя дома в Нью-Йорке.

"Я смотрела все фильмы про "Титаник", но, может быть, прочла не все книги про него, - признается она. - Наверное, что-то и пропустила".

Когда в 1985 году обломки судна были обнаружены, Рохас немедленно сменила профессиональную специализацию на океанографию и начала копить деньги на собственную экспедицию ко дну.

Она даже встретилась с самим Баллардом, но тот сказал ей, что больше экспедиций к "Титанику" не будет. Она была этим так убита, что вернулась на свою прежнюю работу в банке.

Два года спустя она увидела по телевизору, как из глубоководного аппарата появляется Уильям Бакли после экспедиции к "Титанику".

"Он не был океанографом, - говорит Рохас. - Он просто был миллионером".

Тогда она уже поняла: Баллард был неправ. Если все правильно организовать и профинансировать, то спуститься к "Титанику" возможно.

Но только в 2012 году, почти 30 спустя после того, как "Титаник" был обнаружен на дне океана, Рохас смогла гарантировать себе билет в коммерческую экспедицию с Deep Ocean Expeditions (DOE).

Это должно было стать юбилейным путешествием, хотя юбилей был, конечно, мрачным - 100-летие со дня гибели лайнера.

Рохас чуть ли не каждую неделю обменивалась имейлами с DOE, чтобы быть уверенной - все идет по графику.

Но в феврале, всего за два месяца до отплытия, путешествие отменили.

"Я просто не могу описать, как расстроилась тогда, - говорит Рената. - Около года я не могла прийти в себя и только после этого начала задумываться о возможности новой экспедиции".

Запреты и как их обойти

Сама идея посещения того, что осталось от некогда гордого лайнера, со дня его обнаружения многим представлялась сомнительной.

По словам Дэвида Конкэннона, руководителя экспедиции и юриста, который представлял в прошлом интересы OceanGate, американец Баллард и его французская команда начали обсуждать вопросы юрисдикции обломков и права на доступ к ним уже менее чем через сутки после своего спуска к "Титанику" в 1985 году.

Интенсивные усилия, приложенные Баллардом, привели к созданию международного соглашения: оставить обломки в покое. Что французы затем полностью игнорировали.

С тех пор правительства Британии, Франции, Канады и США вели нескончаемую войну с частными лицами и компаниями - такими как OceanGate, желающими навестить "Титаник".

"Речь всегда шла о контроле", - подчеркивает Конкэннон, который в настоящее время консультирует OceanGate.

"У кого будет контроль над местом, где покоится "Титаник"? Над всем снятым там материалом? Над обнаруженными артефактами? Бои за контроль шли в течение последних 30 лет, а то и дольше. И если посмотреть на ситуацию именно с такой точки зрения, то дым начал рассеиваться".

Сегодня Конкэннон называет драконовскими правила и запреты, установленные NOAA (американским Национальным управлением по исследованию океанов и атмосферы) и другими органами.

NOAA, со своей стороны, считает, что любой спуск к "Титанику", даже такой, в ходе которого никто не старается найти что-то себе на память, - это нарушение его архитектурной целостности и его статуса как подводной достопримечательности большого культурного значения и наследия как мемориала.

К счастью для OceanGate, однако, NOAA вряд ли чем-то сможет серьезно помешать экспедиции. Угрозы звучали и раньше, но никогда дело не доходило до чего-то серьезного - скажем, до судебного иска.

"Если им вздумается ввести запреты, никто просто к ним не прислушается, - говорит Конкэннон. - Так что члены экспедиции просто прилетят на место катастрофы, спустятся на дно, сделают то, что считают нужным, и покинут "Титаник".

Такая свобода океанских нравов обусловлена еще и тем, что обломки "Титаника" находятся очень далеко от канадского берега.

Граница территориальных вод заканчивается на расстоянии в 19 км, а экономическая граница - в 160 км от берегов, объясняет Конкэннон.

"Титаник" - в 600 км от Ньюфаундленда. Другими словами - в открытом море.

Несмотря на то, что ему не нравятся правила NOAA, Перри говорит, что OceanGate будет им следовать.

Ведь миссия 2019 года состоит не только в том, чтобы фанаты "Титаника" смогли повидаться с объектом своей страсти. Члены экспедиции используют современные технологии, чтобы получить трехмерную модель лайнера во всей полноте - впервые за последние 10 лет.

Батискаф "Титан" будет оборудован сонарами и лазерными сканерами, благодаря участию медийной компании Virtual Wonders ("Виртуальные чудеса"), чтобы зафиксировать миллиарды пространственных точек лежащего на дне судна.

В результате (с помощью суперкомпьютера) будет получено 3D-изображение со сверхвысоким разрешением - ничего подобного раньше не делалось.

"Перед нами откроется носовая часть лайнера в мельчайших подробностях, и корма тоже будет хорошо видна, - рассказывает гендиректор Марк Бауман. - На то, чтобы картировать внутренности судна, понадобятся годы. Но с каждым годом мы будем все ближе к цели".

По мнению Баумана, многократно сканируя судно во время шестинедельной экспедиции OceanGate, удастся даже увидеть изменения в ржавоститах, произошедшие за то время.

"Это поможет нам сравнить наши показания с предыдущими измерениями, снятыми с "Титаника". Что, в свою очередь, поможет высчитать, когда именно "Титаник" превратится в просто ржавый след на океанском дне".

Перри говорит, что 3D-модели и все данные будут бесплатно доступны для всех ученых и исследователей, которые захотят использовать их в своей работе - такой подход соответствует тому, как своим визуальным контентом "Титаника" распоряжается NOAA.

Часть материала будет предоставлена учебным заведениям и использована для просветительских целей некоммерческой организацией OceanGate Foundation.

Ну а для всех остальных Бауман надеется создать нечто такое, от чего дух захватывает.

"Мы планируем выпустить приложения дополненной реальности, виртуальной реальности, мы планируем продавать наши модели разработчиками видеоигр, и люди смогут сами погружаться на субмарине к "Титанику", - рассказывает он. - И выглядеть это будет шикарней, чем в разрешении 3D Imax".

В отличие от всех предыдущих экспедиций, помогать ученым собирать данные будут все добровольные участники миссии OceanGate, что с самого начала показалось Ренате Рохас особенно привлекательным.

Вот уже в течение пяти лет она с надеждой следит за прогрессом в подготовке миссии. "Мы не туристы, - говорит она. - Мы - настоящая часть команды".

Если повезет, Рохас даже доверят пилотировать батискаф, используя его уникальный штурвал - беспроводной джойстик от PlayStation.

"Я делаю ставку на OceanGate. Я верю, что нас ждет успех".

Так что Рохас считает, что участие в экспедиции полностью оправдывает свою высокую цену.

Она не только увидит то место, которое открывалось всего горстке людей на нашей планете, она будет напрямую вовлечена во все подробности захватывающего путешествия ко дну.

Кроме того, подчеркивает она, полет в космос стоит 250 000 долларов, подъем на Эверест - 90 000. Та сумма, которую здесь просят заплатить - очень реалистичная на этом рынке.

Вниз, ко дну

Если все пойдет по плану, то в июне 2019-го Рохас доставят со вспомогательного судна на рубку "Титана", и она спустится в батискаф через открытый люк.

После того, как она займет свое место рядом с другими специалистами, люк закроется, и аппарат начнет погружение в темные глубины.

Изнутри ей будут слышны щелчки и жужжание, и на стенках батискафа появится конденсат.

Когда аппарат коснется дна, вспыхнут огни, и она окажется лицом к лицу с мечтой всей своей жизни - "Титаником" во всей его погибающей красе.

"Представляю, какие чувства меня там охватят. Я так давно жду этого, - говорит она. - Мне кажется, это будет еще и очень печальный момент. Та трагедия - сама по себе очень грустное событие. Так что для меня эта встреча станет очень эмоциональной с любой точки зрения".

"По сути это могила, - говорит Джонстон. - От этого никуда не деться, как на это ни посмотри. И мы относимся к этому с глубоким уважением".

Некоторые, включая потомков переживших трагедию, заявляют, что устраивать экскурсии к обломкам судна - это проявление неуважения к сотням погибших в 1912 году.

Но, как считает Джонстон, работа исследователей дает уникальную возможность для грядущих поколений узнать о "Титанике", особенно учитывая то, что очень скоро он просто исчезнет.

"Это часть истории человечества, - говорит она, - поэтому хочется познакомить с ней всех людей".

Рената Рохас надеется, что сможет поделиться впечатлениями и воспоминаниями об экспедиции со своими детьми.

Ей хотелось бы, чтобы они знали: мечта всей жизни, даже такая, как у нее, может в конце концов сбыться.

"Когда-то я была просто ребенком, у которого появилась мечта. Когда у вас есть мечта, даже если она кажется неисполнимой, вы можете сделать так, чтобы она осуществилась, - говорит Рохас. - Я готова к этому".