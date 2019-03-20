По словам пресс-секретаря Сирийских демократических сил Мустафы Бали, захват лагеря ИГ в Бакхузе является крупным шагом вперед, но об окончательной победе над экстремистами еще рано говорить. Под контролем ИГ остается крошечная полоса земли вдоль реки Евфрат. Кроме того, известно, что даже на освобожденных от ИГ территориях ее боевики поддерживают спящие ячейки, которые в будущем могут создать угрозу.
Взятие Багхуза знаменует символический конец самопровозглашенного "халифата", который на пике своего расширения занимал большую часть Сирии и Ирака. В течение последних четырех лет поддерживаемые США группировки повстанцев провели успешную кампанию по уничтожению "халифата".
Как заявил Мустафа Бали, среди пленных находятся подозреваемые в совершении теракта в январе на севере Сирии, в результате которого погибли 16 человек включая четверо граждан США - двое военнослужащих и двое штатских.
Согласно газете Wall Street Journal, США намереваются оставить в Сирии контингент насчитывающий до 1000 военнослужащих. Однако высокопоставленный американский генерал опроверг данные газеты, назвав их "неверными". Лишь три месяца назад президент США Дональд Трамп заявил, что все американские военнослужащие из Сирии будут выведены, вызвав критику со стороны многих американских политиков, и одобрение со стороны Кремля. Позже в американских СМИ фигурировали цифры о намерении Белого дома оставить в Сирии от 200 до 400 американских военнослужащих в составе миротворческой миссии. Планы по численности и назначению этого контингента продолжают прорабатываться Пентагоном.
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