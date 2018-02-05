По данным издания, Роман Филипов в связке со вторым Су-25 выполнял стандартное боевое задание - патрулирование. ЧП произошло уже после выполнения задания: при совершении маневра на высоте около четырех тысяч метров в двигатель штурмовика попала ракета, выпущенная боевиками из ПЗРК.

Самолет получил серьезные повреждения, однако майор Филипов пытался удержать машину в воздухе. Вскоре, впрочем, положение стало критическим: отказал двигатель, начались сбои в системе управления, а потому летчику пришлось катапультироваться.

Боевики, увидев в небе белый парашют, открыли по пилоту огонь из стрелкового оружия, но Филипову все равно удалось приземлиться, найти укрытие, закрепиться на точке и сообщить о своем местоположении поисково-спасательной службе на авиабазе Хмеймим, отмечает газета.

Из оружия у Филипова при себе был только пистолет Стечкина с несколькими обоймами и ручная граната. "Попав в окружение, он отстреливался сколько мог (по некоторым данным, он успел подстрелить двух нападавших), но когда ситуация стала безвыходной, майор Филипов подорвал себя гранатой", - говорится в статье.

По данным "Коммерсанта", погибший летчик будет представлен к высокой государственной награде. Возможно, даже к званию Героя России (посмертно).

Между тем на канале Directorate 4 в YouTube появилась предполагаемая видеозапись последнего боя Романа Филипова. В ролике отчетливо слышен крик "Это вам за пацанов", после чего раздается хлопок (взрыв гранаты), а потом видны клубы черного дыма.

Напомним, сразу после крушения российские военные обстреляли позиции боевиков крылатыми ракетами "Калибр". В результате удара были уничтожены более 30 боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. К таким выводам в ведомстве пришли на основе радиоперехватов.

Позднее ответственность на себя взяла группировка "Тахрир аш-Шам"*, возникшая в прошлом году на базе движения "Джебхат ан-Нусра"*. Эти боевики в настоящий момент фактически главенствуют в Идлибе, конкурируя с другими группами террористов.

Накануне стало известно, что погибший в Идлибе пилот - майор Роман Филипов, - бывший украинский летчик из Симферополя.