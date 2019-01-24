Люди уезжали на грузовиках, присланных формированиями оппозиции из группировки "Сирийские демократические силы" (СДС). Эти курдско-арабские формирования при поддержке возглавляемой США коалиции с сентября 2018 года проводят масштабную операцию против террористов на востоке Сирии. За последние недели им удалось отвоевать у ИГ целый ряд деревень.
По данным SOHR, под контролем ИГ в провинции Дейр-эз-Зор остается лишь территория площадью в 10 квадратных километров. Накануне бойцы СДС вошли в район к востоку от населенного пункта Багхус, не встретив сопротивления.
С начала декабря 2018 года территории, находившиеся прежде под контролем джихадистов, покинули уже почти 27 тысяч человек, в том числе 1800 боевиков, сложивших оружие, отмечает SOHR.
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