Почти пять тысяч человек с начала текущей недели покинули последний опорный район террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в провинции Дейр-эз-Зор в восточной части Сирии. Среди этих людей — 470 боевиков ИГ, остальные — преимущественно их родственники, сообщила правозащитная группа "Сирийский наблюдательный совет по правам человека" (SOHR) в среду, 23 января.
Izraelio aviacija Sirijoje atakavo Irano pajėgas. Vaizdas virš Damasko
© AP / Scanpix

Люди уезжали на грузовиках, присланных формированиями оппозиции из группировки "Сирийские демократические силы" (СДС). Эти курдско-арабские формирования при поддержке возглавляемой США коалиции с сентября 2018 года проводят масштабную операцию против террористов на востоке Сирии. За последние недели им удалось отвоевать у ИГ целый ряд деревень.

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По данным SOHR, под контролем ИГ в провинции Дейр-эз-Зор остается лишь территория площадью в 10 квадратных километров. Накануне бойцы СДС вошли в район к востоку от населенного пункта Багхус, не встретив сопротивления.

С начала декабря 2018 года территории, находившиеся прежде под контролем джихадистов, покинули уже почти 27 тысяч человек, в том числе 1800 боевиков, сложивших оружие, отмечает SOHR.

Deutsche Welle
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