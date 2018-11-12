Cаудовский журналист Джамаль Хашогги, убитый в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, перед смертью произнес фразу, начинающуюся со слов "я задыхаюсь". Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на журналиста турецкой газеты Daily Sabah Назифа Карамана.
Saudo Arabija neleido rasto jos konsulato automobilio patikrinti Turkijos pareigūnams
© Reuters

"Я задыхаюсь. Снимите этот мешок с моей головы, у меня клаустрофобия", — приводятся его последние слова. По словам Карамана, на аудиозаписи слышно, что Хашогги убивали около семи минут. Он добавил, что газета Daily Sabah вскоре опубликует фрагменты аудиозаписи с последними минутами жизни Хашогги.

Ранее газета Daily Sabah сообщила, что офицеры службы безопасности Саудовской Аравии пытались заблокировать доступ к видеофайлам с камер наружного наблюдения перед генконсульством в Стамбуле после убийства Хашогги.

В частности, был заблокирован доступ к видео входа в посольство самого журналиста, а также его предполагаемых убийц. Однако, по данным источников издания, турецкие силы безопасности успели просмотреть эти записи накануне, 5 октября. Они смогли взломать пароль и вернуть доступ к этим записям, которые позже были обнародованы.

Джамаль Хашогги, работавший колумнистом в американской газете The Washington Post, бесследно пропал после того, как 2 октября вошел на территорию дипмиссии Саудовской Аравии в Стамбуле с намерением получить документы, необходимые для оформления брака с гражданкой Турции. Через несколько дней турецкая полиция приступила к расследованию дела о его исчезновении.

Турецкое телевидение демонстрировало записи камер видеонаблюдения, на которых видно, как Хашогги заходит в консульство, на фото и видео также попало прибытие в Турцию предполагаемого "отряда убийц" журналиста из 15 человек, которых в стране считают сотрудниками саудовской разведки. По данным СМИ, отряд прибыл в Стамбул за несколько часов до исчезновения Хашогги и отбыл вскоре после него, при этом в команде был полковник саудовской разведки Махер Мутреб, а также патологоанатом.

Турецкая пресса писала, что Хашогги подвергли допросу и пыткам, после чего зверски убили. Сообщалось, что последние часы его жизни записались на Apple Watch, которые журналист заранее перевел в режим записи и синхронизировал со своим iPhone, оставленным невесте.

Кроме того, в ходе многочасовых обысков в генконсульстве октября турецкие криминалисты нашли и другие свидетельства гибели журналиста. Турецкие власти считают, что Хашогги был убит в здании дипмисии и расчленен, а его останки вывезли в темном фургоне.

Саудовские власти признали, что журналист "случайно погиб" в ходе драки в генконсульстве. Генеральный прокурор Саудовской Аравии шейх Сауд аль-Муаджиб заявил, что под следствием находятся 18 подданных королевства, но их личности не раскрываются. Он также сообщил об увольнении советника наследного принца Саудовской Аравии генерала Ахмеда Асири и советника королевской канцелярии в ранге министра Сауда аль-Кахтани.

Причиной нападения на журналиста, предположительно, было то, что Хашогги намеревался опубликовать данные о применении Саудовской Аравией химического оружия в Йемене. План предусматривал как похищение журналиста, так и "другие варианты" расправы.

NEWSru.com
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