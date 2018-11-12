"Я задыхаюсь. Снимите этот мешок с моей головы, у меня клаустрофобия", — приводятся его последние слова. По словам Карамана, на аудиозаписи слышно, что Хашогги убивали около семи минут. Он добавил, что газета Daily Sabah вскоре опубликует фрагменты аудиозаписи с последними минутами жизни Хашогги.

Ранее газета Daily Sabah сообщила, что офицеры службы безопасности Саудовской Аравии пытались заблокировать доступ к видеофайлам с камер наружного наблюдения перед генконсульством в Стамбуле после убийства Хашогги.

В частности, был заблокирован доступ к видео входа в посольство самого журналиста, а также его предполагаемых убийц. Однако, по данным источников издания, турецкие силы безопасности успели просмотреть эти записи накануне, 5 октября. Они смогли взломать пароль и вернуть доступ к этим записям, которые позже были обнародованы.

Джамаль Хашогги, работавший колумнистом в американской газете The Washington Post, бесследно пропал после того, как 2 октября вошел на территорию дипмиссии Саудовской Аравии в Стамбуле с намерением получить документы, необходимые для оформления брака с гражданкой Турции. Через несколько дней турецкая полиция приступила к расследованию дела о его исчезновении.

Турецкое телевидение демонстрировало записи камер видеонаблюдения, на которых видно, как Хашогги заходит в консульство, на фото и видео также попало прибытие в Турцию предполагаемого "отряда убийц" журналиста из 15 человек, которых в стране считают сотрудниками саудовской разведки. По данным СМИ, отряд прибыл в Стамбул за несколько часов до исчезновения Хашогги и отбыл вскоре после него, при этом в команде был полковник саудовской разведки Махер Мутреб, а также патологоанатом.

Турецкая пресса писала, что Хашогги подвергли допросу и пыткам, после чего зверски убили. Сообщалось, что последние часы его жизни записались на Apple Watch, которые журналист заранее перевел в режим записи и синхронизировал со своим iPhone, оставленным невесте.

Кроме того, в ходе многочасовых обысков в генконсульстве октября турецкие криминалисты нашли и другие свидетельства гибели журналиста. Турецкие власти считают, что Хашогги был убит в здании дипмисии и расчленен, а его останки вывезли в темном фургоне.

Саудовские власти признали, что журналист "случайно погиб" в ходе драки в генконсульстве. Генеральный прокурор Саудовской Аравии шейх Сауд аль-Муаджиб заявил, что под следствием находятся 18 подданных королевства, но их личности не раскрываются. Он также сообщил об увольнении советника наследного принца Саудовской Аравии генерала Ахмеда Асири и советника королевской канцелярии в ранге министра Сауда аль-Кахтани.

Причиной нападения на журналиста, предположительно, было то, что Хашогги намеревался опубликовать данные о применении Саудовской Аравией химического оружия в Йемене. План предусматривал как похищение журналиста, так и "другие варианты" расправы.