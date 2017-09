Она разместила несколько фотографий с заголовком "Ну ладно, биологи, а это еще что за тварь?"

Ее запрос попался на глаза биологу, специалисту по угрям доктору Кеннету Таю, который считает, что это, скорее всего, иглозубый угорь.

Он также допускает, что это может быть садовый угорь или конгер, поскольку все три вида обитают в этом регионе и имеют большие клыки.

Okay, biology twitter, what the heck is this?? Found on a beach in Texas City, TX. #wildlifeid pic.twitter.com/9IUuuL65qh— Preeti Desai🌿 (@preetalina) September 6, 2017