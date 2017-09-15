Она разместила несколько фотографий с заголовком "Ну ладно, биологи, а это еще что за тварь?"
Ее запрос попался на глаза биологу, специалисту по угрям доктору Кеннету Таю, который считает, что это, скорее всего, иглозубый угорь.
Он также допускает, что это может быть садовый угорь или конгер, поскольку все три вида обитают в этом регионе и имеют большие клыки.
Okay, biology twitter, what the heck is this?? Found on a beach in Texas City, TX. #wildlifeid pic.twitter.com/9IUuuL65qh— Preeti Desai🌿 (@preetalina) September 6, 2017
Из-за урагана "Харви", который стал причиной разрушительного наводнения, на берег вынесло многих обитателей морских глубин.
Иглозубый змеевидный угорь, известный также как "клыкастый", обычно обитает на глубинах 30-90 метров в западной части Атлантического океана.
Десаи, которая увлекается фотографией и экологией, пришла на пляж, чтобы оценить разрушения после урагана.
В интервью Би-би-си она сообщила, что находка показалась ей удивительной: "Моим первым чувством было любопытство - я хотела узнать, что же это, черт возьми, за зверь".
Десаи говорит, что опубликовала снимки в "Твиттере", так как знала, что многие ученые пользуются этой социальной сетью. И действительно, вскоре ей удалось установить контакт с доктором Таем.
"Я подписана на страницы многих исследователей в "Твиттере". Здесь большое научное сообщество, и они готовы помочь, если ты, скажем, хочешь узнать, что это за животное или растение".
Обладатель неожиданной находки оставила ее на пляже, чтобы "природа сделала свое дело".
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