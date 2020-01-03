Как сообщил американский телеканал Fox News со ссылкой на источники в Белом доме, Госдепартаменте и Пентагоне, американские вооруженные силы находятся в состоянии полной готовности.

"Рассматривается каждый вариант действий, американские интересы в Ираке и в регионе будут защищены", - сообщает телеканал, который пользуется расположением президента Трампа, отмечает ТАСС.

Fox News противопоставляет нынешнюю операцию в международном аэропорту Багдада действиям американских спецслужб, дипломатов и военных, допустивших нападение 11 сентября 2012 года на дипломатическое представительство США в ливийском Бенгази. В причастности к атаке, приведшей к гибели посла Кристофера Стивенса и еще трех американцев, подозревают боевиков связанной с "Аль-Каидой"* радикальной салафитской группировки "Ансар аш-Шариа" ("Сторонники шариата"), которая внесена Вашингтоном в списки террористических организаций.

Президент Ирана Хасан Роухани уже объявил, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани приведет к более ожесточенному противостоянию исламской республики и США. "Убийство Сулеймани удваивает решимость Ирана противостоять США и защищать исламские ценности. Иран и другие страны региона отомстят Америке", - приводит в пятницу его слова иранское агентство Fars.

В свою очередь министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что причастным к убийству Сулеймани будет дан "сокрушительный ответ".

А духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, объявив трехдневный общенациональный траур после убийства Сулеймани, пообещал отомстить за его смерть. "Жестокая месть ждет тех, на чьих руках его кровь, как и кровь других мучеников", - сказал Хаменеи.

Глава комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Моджтеба Зульнур предупредил, что 36 военных баз США находятся в зоне досягаемости ракетного выстрела со стороны Ирана. Ближайшая из них находится в Бахрейне. "Если американцы возьмут на прицел наши силы в других странах региона, для нас будет еще проще и легче взять на мушку американцев", - цитирует агентство Mehr слова депутата.

Эксперты отмечают, что Иран может нанести удары не только по американским базам, но и по их союзникам - по Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам, Израилю.

Поэтому министр обороны Израиля Нафтали Беннет в пятницу провел экстренное совещание с военным руководством и главами спецслужб для обсуждения вопросов безопасности. Во встрече принял участие начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авив Кохави. ЦАХАЛ уже принял решение закрыть для туристов гору Хермон, по которой не раз пытались нанести удары террористы с сирийской стороны. А премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху экстренно завершил свой визит в Грецию. Перед вылетом из Афин он запретил членам своего правительства комментировать ликвидацию США командующего иранскими силами "Аль-Кудс" генерал-майора Касема Сулеймани.

Госдепартамент США призвал американских граждан немедленно покинуть территорию Ирака в связи с возросшей напряженностью в стране, говорится в сообщении, размещенном в официальном Twitter-аккаунте бюро консульских дел Госдепа. "Граждане США должны покинуть страну на самолете, если это представляется возможным" или направиться в другие страны сухопутным путем, говорится в заявлении американского посольства в Ираке.