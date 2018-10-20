Шесть человек из числа пострадавших при взрыве в керченском колледже остаются в крайне тяжелом состоянии, еще семь - в тяжелом. Об этом сообщил в пятницу ТАСС заместитель министра здравоохранения Крыма Николай Деркач. "На данный момент в больницах остаются 43 человека. Из них в сумме во всех регионах шестеро по-прежнему в крайне тяжелом состоянии, семеро - в тяжелом. Состояние их за эти дни не ухудшилось", - сказал он.

По словам чиновника, медикам известно примерно о 65 получивших травмы во время взрыва и стрельбы в колледже, но не всем из них понадобилась госпитализация. Получившие нетяжелые повреждения могли не обращаться в больницы вовсе, и число травмированных в реальности может быть еще выше, добавил Деркач.

Металлические поражающие элементы самодельного взрывного устройства, активированного в колледже, привели к заражению ран у многих пострадавших, сообщила вечером в пятницу в эфире Первого канала министр здравоохранения России Вероника Скворцова, отметив, что состояние большинства пациентов средней степени тяжести или ближе к легкой.

По ее словам, шесть детей находятся в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии города Москвы, трое из них находятся в стабильно тяжелом состоянии, еще трое остаются в состоянии крайней тяжести. При этом, отметила глава Минздрава, за сутки удалось стабилизировать их состояние, наблюдаются признаки его улучшения. Еще две женщины, по словам министра, остаются в Институте хирургии им. А. В. Вишневского и их состояние не вызывает опасений. Состояние еще двух пациентов в Краснодаре также не вызывает опасений.

По словам Скворцовой, многие пациенты получили серьезные раны, осложняющиеся воспалением. "Металлические компоненты достаточно большой величины, некоторые с указательный палец. Ясно, что они грязные, инфицированные. В этой связи и страшны эти разрывы, потому что тут же начинаются воспаления, у ряда пациентов разрывы, уже сразу сопровождающиеся абсцессами", - рассказала министр.

"Шесть тяжелых пациентов находятся в Симферополе. Из них четверо перешли в состояние средней тяжести, двое остаются тяжелыми - девочки 15 и 16 лет с разрывами внутренних органов вследствие взрыва. Нужно отметить, что в Симферополь прилетела бригада нашего главного внештатного специалиста - детского хирурга из Санкт-Петербургского педиатрического университета вместе с двумя хирургами и анестезиологом, реаниматологом. И вместе с коллегами из Симферополя девочки были прооперированы, и состояние их мониторится и в настоящее время стабильно", - сообщила она также.

Представитель Минздрава Крыма сообщил также, что вахтер колледжа, которая дежурила 17 октября, не получила тяжелых травм, но сейчас находится в городской больнице с другими пострадавшими. "Эта женщина сейчас находится в больнице Керчи. У нее травмы легкой степени тяжести, она сначала отказалась от госпитализации, но потом обратилась в больницу", - пояснил он. Несколько родителей изъявили желание перевести детей из керченского колледж в другие учебные заведения после событий 17 октября, сообщил замглавы администрации города Мельгазиев Дилявер.

"Я думаю, что такие случаи будут иметь места. В телефонном режиме уже родители детей, которые там занимались, звонили и спрашивали, как им можно забрать документы, хотели бы перевестись. Их пытаешься успокоить, но человек, естественно в стрессе. Я думаю, что такие моменты будут, они не будут иметь единичный характер", - сказал собеседник агентства.

Работы на месте трагедии в Керченском политехническом колледже завершат на этой неделе, считают в администрации города.

"Я думаю, это будет в ближайшее время, на этой неделе это однозначно будет, потому что коммунальные службы уже со стороны улицы порядок наводили. И в ближайшее время внутри тоже порядок наведем. Несмотря на то, что это учреждение республиканское", - сказал ТАСС сотрудник администрации.

Ранее министр образования, науки и молодежи Республики Крым Наталья Гончарова сообщила, что занятия студентов в Керченском политехническом колледже возобновятся во вторник.

Средства на восстановление здания колледжа, которое было повреждено взрывом 17 октября, будут выделены из бюджета Республики Крым, сообщается в пятницу на сайте регионального министерства образования, науки и молодежи.

"Здание Керченского политехнического колледжа, пострадавшее в результате трагических событий 17 октября, будет восстановлено за счет средств республиканского бюджета. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов дал поручение республиканским ведомствам в кратчайшие сроки обследовать здание, определить степень ущерба и объемы необходимых работ", - сказано в сообщении ведомства.

На время проведения восстановительных работ студенты продолжат обучение в других корпусах колледжа. Сейчас корректируются учебные планы, оптимизируется использование учебных аудиторий.

Ранее сообщалось, что корпус подлежит восстановлению, хотя в некоторых помещениях понадобится капитальный ремонт. Учеба в других корпусах должна возобновиться на следующей неделе. С понедельника планировалось начать работы по восстановлению техникума.

Напомним, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении. Жертвами трагедии стали 20 человек, нападавший покончил с собой. Около 50 были госпитализированы. Уголовное дело, возбужденное по статье "Теракт", позже было переквалифицировано на статью "Убийство". Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

19 октября на главной площади Керчи прошла церемония прощания с 17 погибшими в результате взрыва и стрельбы в политехническом колледже. Гробы несли сотрудники МЧС в сопровождении родственников. Еще нескольких погибших предадут земле на родине - за пределами полуострова. 16 погибших похоронили на городском кладбище Керчи, еще одного - в Ленинском районе. По данным городской администрации, проститься пришли около 33 тыс. человек.