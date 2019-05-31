После теракта в Старом городе Иерусалима полиция блокировала проходы к Храмовой горе

После теракта в Старом городе Иерусалима, в результате которого были ранены двое израильтян, полиция блокировала проходы через Шхемские ворота и по улице Давида в сторону Храмовой горы.
Jeruzalėje palestinietis subadė keturis policininkus
© AFP / Scanpix

Отметим, что теракт был совершен в последнюю пятницу месяца Рамадан, когда десятки тысяч мусульман должны были подняться на Храмовую гору к мечети Аль-Акса.

Около 6:20 утра в пятницу, 31 мая, в районе Шхемских ворот в Старом городе Иерусалима вооруженный ножом террорист напал на прохожего и нанес ему ранения. Затем он побежал в Старый город, где ранил еще одного израильтянина. После чего террорист был нейтрализован полицейскими.

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Нападения были совершены около Шхемских ворот и около синагоги Хурва. Один израильтянин, мужчина 40-50 лет, получил крайне тяжелые ранения. Еще один израильтянин, 18-летний юноша, получил ранения от легких до средней тяжести.

Нападавшему было 19 лет, он проживал в Палестинской автономии. Он умер от полученных ранений.

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