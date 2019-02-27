После обнародования решения КСУ о неконституционности статьи 368-2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении возникнет много проблем.

В частности, если следовать строгой букве закона, многочисленные громкие производства по статье 368-2 должны быть прекращены.

Как пояснил изданию один из функционеров антикоррупционных структур, это касается как дел, которые расследуются, так и тех, которые уже переданы в суды.

"Если эта норма неконституционна, это означает, что все дела, возбужденные по ней, подлежат безусловному закрытию, как те, что в процессе, так и те, что уже переданы в суд. Кроме того, моральный и физический ущерб, причиненный неконституционными актами или действиями, подлежит возмещению согласно закону. То есть, нам еще волны исков от всех фигурантов стоит ожидать", - объяснил собеседник РБК-Украина.

Как сообщало РБК-Украина, Конституционный суд, рассмотрев обращение народных депутатов в закрытом режиме, признал неконституционной статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении. Эта норма считается одной из ключевых в антикоррупционном законодательстве последних лет и важным элементом реформы, которую власти проводили под пристальным вниманием Запада. По этой статье расследуется несколько резонансных дел, в которых фигурируют чиновники от нынешней власти и народные депутаты.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в конце 2018 года важнейшим среди проблем для Украины в целом граждане называли военные действия на Донбассе (49%) и коррупцию в государственных органах (45%).