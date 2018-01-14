После протестов в Тунисе правительство выделяет деньги на помощь бедным

После прокатившихся по Тунису акций протеста против мер жесткой экономии и увеличения прожиточного минимума правительство страны предложило программу помощи бедным в размере более 170 млн динаров (около 60 млн евро). Как заявил в субботу, 13 января, министр по социальным делам Мухаммед Трабелси, под действие программы попадут 250 тысяч семей, нуждающихся в помощи.
В частности, правительство не менее чем на 20 процентов намерено увеличить социальные выплаты для малоимущих. Власти также хотят помочь бедным семьям в приобретении жилья. Кроме того, в будущем "всем без исключения тунисцам" будет гарантирована медицинская помощь, цитирует Трабелси агентство AFP.
Ранее в тот же день президент страны Бежи Каид ас-Себси провел экстренную встречу с представителями партий, профсоюзов и работодателей, на которой обсуждались протесты, вспыхнувшие в Тунисе 7 января. С этого момента, по данным МВД, по меньшей мере один демонстрант погиб, более 800 человек было задержано. В стычках с протестующими пострадали почти 100 правоохранителей.
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