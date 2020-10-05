По данным опроса, если бы выборы состоялись сейчас, то за Байдена проголосовали бы 53% из опрошенных с 30 сентября по 1 октября 800 человек. Трамп набрал бы 39%. 6% избирателей заявили, что пока не определились с выбором, 2% высказались против обоих кандидатов.
Опрос проводился среди 800 зарегистрированных избирателей с 30 сентября по 1 октября — до того, как у президента США было выявлено заражение коронавирусом. Погрешность составляет 3,5 процентных пункта.
В сентябре Байден опережал Трампа на 8%, в июле — на 11%.
Газета The Wall Street Journal отмечает, что даже отдельные события, например, дебаты, оказывают существенное влияние на популярность кандидатов. Кроме того, по мнению газеты, против Трампа играет также то, что Палата представителей американского Конгресса инициировала импичмент президента, который, однако, был отвергнут Сенатом.
Первый раунд дебатов в рамках президентской избирательной кампании состоялся во вторник вечером в Кливленде (штат Огайо). Данные опроса, проведенного телекомпанией CNBC и исследовательской службой Change research, указывали на то, что более половины американцев сочли Байдена победителем этого раунда дебатов.
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