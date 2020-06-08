После гибели Джорджа Флойда в Миннеаполисе расформируют полицию

Власти американского города Миннеаполиса, в котором произошла гибель афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания его полицией, сделали выводы из этого трагического инцидента — и приняли решение расформировать местное подразделение полиции. Об этом сообщила в воскресенье, 7 июня, председатель городского совета Лиза Бендер в интервью телеканалу CNN.
"Мы собираемся создать в Миннеаполисе новую модель общественной безопасности", — заявила она. При этом Бендер добавила, что, судя по демонстрациям на улицах города и письмам, которые поступают в городской совет, общество в городе больше не чувствует себя в безопасности.
Афроамериканец Джордж Флойд погиб 25 мая после того, как проводивший его задержание белый полицейский в течение почти 9 минут сдавливал его горло коленом, несмотря на просьбы задержанного о помощи и фразы о том, что он не может дышать. После смерти Флойда в США и по всему миру начались массовые протесты против расизма и полицейского насилия.
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