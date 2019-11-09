Еще 30 лет назад главным языком общения в управляющих органах Евросоюза был французский, который издавна был главным языком дипломатии во всем мире. Но его вытеснил английский.
"Еще 15 лет назад, когда я начала работать в Еврокомиссии, около 20% оригиналов документов было на французском, — рассказала порталу Lsm Лиене Мускаре, руководитель 1-го отдела Департамента латышского языка в переводческом генеральном директорате Еврокомиссии. — Сейчас на французском и других языках осталось каких 5%". По ее мнению, английский останется основным языком ЕС и после Brexit, потому что на нем говорят Ирландия и Мальта, и радикально его популярность в европейских институциях уменьшиться не должна.
"Возможно, не в ближайшие пять лет, а в более отдаленной перспективе, если Великобритания выйдет, Германия и Франция определенно попробуют увеличить влияние своего языка", — предполагает она.
В Евросоюзе 24 официальных языка. В его институциях работает почти тысяча устных и несколько тысяч письменных переводчиков. Переводчики должны знать на высоком уровне минимум два официальных языка, кроме родного, и одним из них должен быть английский. Вероятно, это требование сохранится, отмечает издание: по данным Eurostat, 94% школьников в ЕС в 2016 году изучали английский как иностранный, и при этом испанский учило всего 21,5% школьников, немецкий — 17,2% и французский — 16,4%.
После Brexit Германия и Франция будут бороться за доминирование своих языков в ЕС (1)
Сейчас 95% документов Еврокомиссии составлено на...
ФОТО: Финские пляжи засыпало ледяными яйцами
Жители прибрежных районов Финляндии стали свидетелями...
Лицо со шрамом. Корреспондент RusDelfi узнавал, какой след оставило падение Берлинской стены в сердцах немцев
Корреспондент RusDelfi съездил в Берлин и поговорил с...
Президент США ответил на предложение посетить парад Победы на Красной площади (7)
Президент США заявил, что он рассматривает поступившее...
TOP новостей
Глава сети Norfa: после этого интервью ко мне, возможно, придут с проверкой (23)
Предприниматель Дайнюс Дундулис , который является...
Олег Сенцов: Путин - мой враг, единственный и самый главный (455)
"Он начал войну на Донбассе, убил 13 000 человек, моих...
Литва просит помощи у депутатов Европарламента в защите судей и прокуроров от России (64)
Министр юстиции Литвы, генеральный прокурор и...
Бомбоубежище в Вильнюсе оборудовали и нацисты (8)
На этой неделе стало известно, что на горе Таурас, под...
Страны Балтии назвали падение Берлинской стены "крахом империи зла" (32)
По случаю 30-летия падения Берлинской стены главы МИД...