Британское правительство грозит сорвать переговоры о будущих взаимоотношениях с Евросоюзом, если соглашение не будет подписано до конца июня. Это следует из мандата на ведение переговоров, выданного Лондоном в четверг, 27 февраля. Первый раунд должен начаться в Брюсселе 2 марта.
Как и ожидалось, британское правительство заняло жесткую позицию в переговорном процессе. В частности, Лондон не готов согласиться на адаптацию британских законов к правилам ЕС. Европейский суд также не сможет влиять на юрисдикцию Великобритании. Кроме общего соглашения о зоне свободной торговли, британцы хотят прояснить ситуацию в таких областях как рыболовство, уголовное преследование и судебное сотрудничество, указывает агентство dpa.
К примеру, особые споры вызывают вопросы рыболовства. Брюссель хотел бы сохранить существующее положение, при котором европейские суда имеют свободный доступ в богатые рыбой британские территориальные воды. Лондон такая ситуация не устраивает. Власти Великобритании намерены сами ежегодно определять, какие суда получат квоты.
По примеру Канады
Взгляды Лондона и Брюсселя на будущее соглашение кардинально расходятся. Правительство Бориса Джонсона хотело бы заключить договор по образцу взаимоотношений между ЕС и Канадой. В Евросоюзе считают пример неподходящим. Объем торговых отношений Евросоюза с Великобританией "почти в десять раз больше, чем с Канадой", - заявил координатор ЕС по переговорам в Великобританией Мишель Барнье. "Совершенно ясно, что правила в этом случае не могут быть одинаковыми", - цитирует французского дипломата агентство AFP.
Если переговоры в Брюсселе закончатся без результата, следует из мандата, Лондон готов отказаться от заключения всеобъемлющего соглашения, регулирующего дальнейшие взаимоотношения с Брюсселем по окончании переходной фазы в конце 2020 года.
Великобритания официально вышла из состава ЕС 31 января 2020 года, спустя 43 месяца после того, как на референдуме 2016 года победу одержали сторонники "Брекзита".
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