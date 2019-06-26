После авианалетов в Сирии ООН требует ответов от России

Организация Объединенных Наций (ООН) во вторник, 25 июня, запросила у России информацию о том, как та использует данные о местоположении сирийских больниц. К подобному шагу организацию подтолкнула серия авианалетов на сирийские регионы, при которых пострадали, среди прочих, медицинские учреждения. Координатор ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок выразил в Совете Безопасности сомнения в том, что больницы, которые предоставляют организации свои координаты, на самом деле защищены.
С конца апреля российские военно-воздушные силы и сирийские правительственные силы совершили ряд авианалетов на сирийские провинции Идлиб и Хама. Россия является ближайшим союзником сирийского президента Башара Асада.
Десятки тысяч беженцев
Дамаск утверждал, что целью атак являлось уничтожение объектов джихадистов. В свою очередь представители ООН и Всемирной организации здравоохранения отметили, что от бомбардировок пострадали не менее десяти школ и более 23 больниц. По данным ООН, свыше 150 тысяч человек покинули регионы, спасаясь от боевых действий.
Военный конфликт между режимом Башара Асада и различными группировками его противников, а также террористическими формированиями длится с 2011 года. В результате военных действий погибли сотни тысяч человек. Более 5 млн сирийцев были вынуждены покинуть страну.
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