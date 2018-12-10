"Сейчас ведется расследование. Я не буду комментировать, пока следствие не сделало выводы", - цитирует Bloomberg 9 декабря министра иностранных дел страны Жан-Ива Ле Дриана, давшего интервью радиостанции RTL. По его словам, французские спецслужбы изучают ситуацию.

По данным Альянса по защите демократии, около 600 аккаунтов в Twitter, известных пропагандой взглядов Кремля, начали фокусироваться на Франции и использовать хэштег #giletsjaunes - французское название "желтых жилетов".

Twitter-аккаунты, за которыми наблюдает Альянс, обычно публикуют новости из США и Великобритании. Однако в течение по крайней мере недели они в основном были посвящены протестам во Франции. "Это довольно сильный признак того, что существует заинтересованность в усилении конфликта для аудитории за пределами Франции", - отметил аналитик социальных сетей Альянса в Вашингтоне Брет Шафер.

Bloomberg отмечает, что большая часть Twitter-материалов поступает из российских государственных СМИ, включая Sputnik и RT, активно освещающее протесты во Франции. Однако информация агентства RT о том, что большинство французских полицейских больше не поддерживают Макрона и присоединяются к протестующим, не соответствует действительности. Источником информации для этих репортажей стали представители двух небольших профсоюзов полицейских, которые вместе получили менее 4% голосов на общенациональных профсоюзных выборах в этом декабре.

В частности, Sputnik и RT показало широко распространенное во французских соцсетях видео, на котором полицейские снимают шлемы якобы в знак солидарности с протестующими. На самом деле это было не так, сообщает Bloomberg: по данным очевидцев, несколько правоохранителей на время сняли шлемы, чтобы поговорить с демонстрантами, и затем снова надели их.

В ответ на запрос Bloomberg Sputnik исправил материал о снимающих шлемы полицейских, сообщив, что это пока не подтвержденная доказательствами информация. В RT, как сообщает Bloomberg, сослались на комментарии главы небольшого полицейского союза, слова которого якобы цитировали и другие СМИ.

Отвечая на обвинения, RT в своем Telegram-канале пояснили, что действительно публиковали видео со снявшими шлемы полицейскими, но "ни слова" не писали о солидарности с протестующими. Там отметили, что описали "обе трактовки событий - и протестующих (дружественный жест), и полицейских (для того, чтобы словами успокоить толпу)". В заключение телеканал назвал "моветоном" "винить Россию во всем плохом, что происходит".

В субботу, 8 декабря, британская газета The Times сообщила, что в Twitter появились сотни аккаунтов, якобы связанных с Россией, в которых каждый день публиковалось более 1500 сообщений с призывами к участию в массовых протестах во Франции. По данным издания, аккаунты "распространяли ложную информацию, публикуя фотографии раненых протестующих с других акций протеста, чтобы преувеличить факты о жестокости французской полиции", отмечают "Ведомости".

Москва: "Париж идет на поводу у провокаторов из Лондона и Киева"

Москва ранее уже не раз отрицала какую-либо свою причастность к попыткам повлиять на внутриполитическую ситуацию в странах Запада.

Так и на этот раз, подозрения французских властей уже прокомментировали в обеих палатах Федерального собрания. Замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что расследование, которое начали во Франции, представляет собой продолжение тренда на обвинение Москвы во всех проблемах, передает РИА "Новости".

Руководитель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев в свою очередь заявил, что Париж идет на поводу у провокаторов из Лондона и Киева. По словам Косачева, подобного рода реакция является проявлением неуважения к собственному народу и явным непонимание истинных причин нарастания протестных настроений во французском обществе. "Во всемирной "лиге неудачников", которые списывают собственные ошибки и промахи на Россию, прибыло", - заявил он.

Ранее сообщалось о задержании во Франции 8 декабря 1726 протестующих. По меньшей мере 1220 человек были помещены под стражу. Большинство арестованных подозреваются в "заговоре с целью совершения насилия" или "подстрекательстве к совершению преступления".

В субботу во Франции прошла четвертая серия протестов движения "желтых жилетов", выступающих против роста цен на автомобильное топливо, увеличения налогов и дороговизны жизни. Самая многочисленная акция состоялась в Париже, на улицы была выведена бронетехника, полиция применила против манифестантов слезоточивый газ.

В Париже, Лилле, Лионе, Марселе, Нанте, Тулузе и других городах манифестации также сопровождались столкновениями с полицией. Число принявших участие в акциях протеста превысило 125 тысяч человек. В ходе столкновений в Париже пострадали по меньшей мере 135 человек.

Протесты против повышения цен и налогов на топливо, символом которых стали светоотражающие желтые жилеты, проходят во Франции с 17 ноября. Впоследствии к автомобилистам присоединились недовольные политикой властей в целом и радикально настроенные активисты.

В первые дни манифестаций правительство и президент Франции не собирались идти на уступки, но после третьей недели протестов ввели полугодовой мораторий на рост топливного налога. Через краткое время премьер-министр Эдуар Филипп сообщил, что повышение не будет вводиться весь 2019 год. Позже он признал, что объявленные меры не отвечают всем требованиям протестующих.