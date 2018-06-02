Президент США сообщил об этом после переговоров в Белом доме с высокопоставленным представителем КНДР.

Он также сказал, что Северная Корея намерена полностью отказаться от ядерного оружия, хотя официально Пхеньян это не подтверждает.

Посланник из Северной Кореи генерал Ким Ен Чол вручил президенту Трампу письмо северокорейского лидера.

Трамп заявил, что это было очень интересное письмо и что в определенный момент можно будет поделиться его содержанием. Несколько позже он сказал, что это письмо еще не прочитал.

Помощник президента Дэн Скавино позже опубликовал фото Трампа, принимающего письмо Ким Чен Ына из рук Ким Ен Чоля.

По словам Трампа, он с нетерпением ждет того дня, когда сможет снять санкции по отношению к Северной Корее, но пока готов выпустить против этого государства сотни новых.

"Я думаю, что все пройдет очень успешно. Они замечательные люди. Я думаю, будет огромный успех. Впрочем, мы посмотрим, как пойдет. Увидимся 12 июня", - сказал глава Белого дома после встречи с северокорейским гостем журналистам, собравшимся на лужайке Белого дома.

Трамп объявил об отмене назначенного на 12 июня саммита на прошлой неделе, тем не менее обе стороны договорились продолжить подготовку встречи.

Этот саммит будет первой в истории личной встречей действующего американского президента и лидера КНДР.

Две недели прерывистых переговоров

16 мая: Северная Корея заявила, что может отказаться от саммита, обвинив США в безрассудных заявлениях и зловещих намерениях

24 мая: Дональд Трамп отменил встречу, обвинив КНДР в открытой враждебности

26 мая: Ким Чен Ын встретился с президентом Южной Кореи в демилитаризованной зоне на границе двух стран

1 июня: Генерал Ким Ен Чол доставил письмо Ким Чен Ына в Белый дом. Трамп сообщал, что саммит состоится.

Визит генерала Ким Ен Чола в Вашингтон состоялся на следующий день после его переговоров в Нью-Йорке с госсекретарем Майком Помпео.

Помпео назвал эти переговоры, на которых обсуждался вопрос об отказе от ядерного оружия на Корейском полуострове, содержательными.

"Президент Трамп, как и я, считает, что председатель Ким - это лидер, способный принять такие решения. В ближайшие недели и месяцы у нас будет возможность проверить, так ли это", - сказал он.

Как сообщает газета Wall Street Journal, в письме Ким Чен Ына выражается его интерес к встрече с Трампом без каких-либо существенных уступок или угроз по поводу ядерного оружия. Газета ссылается на члена правительства одного из иностранных государств, ознакомившегося с содержанием письма