Источник Le Monde в правоохранительных органах без уточнения подробностей рассказал о неких "девушках из стран Восточной Европы, которые работали на него".
Источник РИА "Новости" сообщил, что Юбер потерял работу некоторое время назад "и находился в несколько стесненных финансовых условиях". Он встретил некую уроженку Украины, которая предложила одолжить ему некую сумму денег, и после передачи денег к Файяру приехала полиция.
"Они изъяли эти деньги и задержали его по обвинению в сутенерстве. В настоящее время он находится под стражей в одной из коммун в округе Экс-ан-Прованс", - добавил источник.
Сообщается, что Файяр собирался посетить пятый Ялтинский международный экономический форум, который пройдет с 18 по 20 апреля. Также он готовился к открытию еще одного представительского центра ДНР на территории Франции, которое должно было состояться в конце апреля.
Бывший член "Национального фронта" Юбер Файяр состоит в крайне правой партии "Вставай, Франция". В 2017 году в составе делегации французских крайне правых он побывал в "народных республиках" Донбасса, а в июне того же года устроил торжественное открытие в Марселе "представительства ДНР" во Франции.
Французский МИД ранее уточнил, что представительство Донецкой народной республики в Марселе не имеет дипломатического статуса и зарегистрировано как ассоциация. Отметим, ДНР была провозглашена пророссийскими вооруженными формированиями на востоке Украины в 2014 году.
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