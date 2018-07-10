Американские законодатели в преддверии грядущего саммита в Хельсинки между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом с 30 июня по 4 июля посетили российскую столицу.

"В России нет политической философии. Это вроде как пытаться определить политическую философию мафии", - сказал Кеннеди журналистам в понедельник на Капитолийском холме. "Их философия - деньги и власть. Это философия Путина. Он правит железной рукой. Он диктатор", - заявил сенатор. Он также отметил, что в России нет "свободной прессы", и подчеркнул, что между элитами и обычными россиянами существует огромный разрыв в уровне благосостояния. По мнению Кеннеди, русский народ "заслуживает лучшего".

Как отметил Кеннеди, он не имеет ничего против предстоящего саммита Трампа и Путина, намеченного на 16 июля, хотя и не ожидает дипломатического прорыва в ходе переговоров. "Нельзя доверять Путину. Я думаю, лучшее, что мы можем сделать, - попытаться сдержать его", - добавил сенатор.

Джон Кеннеди считает самыми сложными за время визита в Москву переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым - российского министра он назвал "задирой". По словам сенатора, американская делегация предупредила власти РФ о недопустимости вмешательства в выборы в США. Ответом России было отрицание причастности к скандалу, отметил он.

Подводя итог, Кеннеди сообщил, что "Россия хочет того, чего хочет Путин", российский президент же, по его версии, хочет статуса. "Это действительно как иметь дело с мафией", - резюмировал он.

Ранее члены делегации конгрессменов, посетившие Россию, рассказали, что в беседах с российскими чиновниками они посвятили значительное время вопросу российского вмешательства в выборы в США, а также коснулись ситуации в Сирии и на Украине и обсудили ядерное оружие.

Кеннеди и глава делегации, председатель комитета сената по ассигнованиям Ричард Шелби перед визитом в Москву сообщили журналистам, что поездка была организована по инициативе посла США в РФ Джона Хантсмана. Джон Кеннеди выражал надежду на встречу с Путиным, но этого не произошло.

В Кремле не берутся интерпретировать высказывания американского сенатора Джона Кеннеди, сравнившего власти РФ с мафией, но считают это проявлением "русофобских стереотипов". Об этом заявил во вторник, 10 июля, журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что ему "трудно понять" слова сенатора, так как он не знает, в каком контексте они были сказаны. Тем не менее он отметил, что в Москве не испытывают иллюзий относительно настроений, царящих в Вашингтоне.

"Мы не носим розовых очков и прекрасно отдаем себе отчет в том, насколько американский политический истеблишмент находится в плену стереотипов и под страшнейшим внутренним русофобским давлением", - сказал Песков (цитата по ТАСС).

Он напомнил, что Кеннеди недавно побывал в России в составе делегации членов конгресса США и "имел возможность посмотреть нашу страну, пообщаться с нашим руководством".