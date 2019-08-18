Во Франции клиент ресторана выстрелил в официанта - как сообщает местная пресса, он рассердился из-за того, что его сэндвич не был приготовлен достаточно быстро.
Полиция заявила, что ведет расследование убийства, которое было совершено в пятницу вечером в восточном пригороде Парижа Нуази-ле-Гран.
Подозреваемый скрылся с места происшествия и до сих пор не пойман.
Бригады скорой помощи пытались спасти 28-летнего официанта, который был ранен в плечо, но он умер на месте происшествия.
Его коллеги сообщили полиции, что клиент потерял самообладание из-за долгого ожидания в заведении Mistral, где готовят пиццу и сэндвичи.
Убийство ошеломило как жителей коммуны, так и тех, кто работает в Нуази-ле-Гран.
"Это тихий ресторан, без каких-либо проблем. Он открылся несколько месяцев назад", - сказала журналистам 29-летняя местная жительница.
Некоторые жители заявили, что в этом районе был зафиксирован всплеск преступности, а на улицах стали чаще торговать наркотиками и злоупотреблять алкоголем.
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