Полиция заявила, что ведет расследование убийства, которое было совершено в пятницу вечером в восточном пригороде Парижа Нуази-ле-Гран.

Подозреваемый скрылся с места происшествия и до сих пор не пойман.

Бригады скорой помощи пытались спасти 28-летнего официанта, который был ранен в плечо, но он умер на месте происшествия.

Его коллеги сообщили полиции, что клиент потерял самообладание из-за долгого ожидания в заведении Mistral, где готовят пиццу и сэндвичи.

Убийство ошеломило как жителей коммуны, так и тех, кто работает в Нуази-ле-Гран.

"Это тихий ресторан, без каких-либо проблем. Он открылся несколько месяцев назад", - сказала журналистам 29-летняя местная жительница.

Некоторые жители заявили, что в этом районе был зафиксирован всплеск преступности, а на улицах стали чаще торговать наркотиками и злоупотреблять алкоголем.