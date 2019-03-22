Следуя принципу равных возможностей, руководство Porsche не привязывает размер премии к должностям работников. В 2018 финансовом году выручка немецкого автопроизводителя выросла на 10 процентов.
Į Lietuvą atvežtas naujausios kartos "Porsche 911"
© Kompanijos archyvas

Немецкий автопроизводитель Porsche, который является дочерней компанией концерна Volkswagen, наградит своих сотрудников в Германии за их "исключительную деятельность". Каждый из 25 тысяч человек получит до 9700 евро брутто, говорится в сообщении компании, обнародованном в среду, 20 марта. 700 евро из них направят на программы пенсионных отчислений.

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Размер премии, которая будет начислена вместе с зарплатой за апрель, не зависит от должности, которую занимает сотрудник. Именно так Porsche понимает равные возможности, подчеркнули в компании. Годом ранее дополнительные выплаты работникам составили 9656 евро.

В 2018 финансовом году Porsche увеличил поставки автомобилей на 4%, до 256255 машин. Выручка немецкого автопроизводителя выросла на 10%, составив 25,8 млрд евро, а операционная прибыль увеличилась на 4%, до 4,3 млрд евро. "Мы гордимся нашими сотрудниками", — заявил руководитель Porsche Оливер Блуме (Oliver Blume), особо выделив их усердие в работе.

Deutsche Welle
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