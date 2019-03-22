Немецкий автопроизводитель Porsche, который является дочерней компанией концерна Volkswagen, наградит своих сотрудников в Германии за их "исключительную деятельность". Каждый из 25 тысяч человек получит до 9700 евро брутто, говорится в сообщении компании, обнародованном в среду, 20 марта. 700 евро из них направят на программы пенсионных отчислений.
Размер премии, которая будет начислена вместе с зарплатой за апрель, не зависит от должности, которую занимает сотрудник. Именно так Porsche понимает равные возможности, подчеркнули в компании. Годом ранее дополнительные выплаты работникам составили 9656 евро.
В 2018 финансовом году Porsche увеличил поставки автомобилей на 4%, до 256255 машин. Выручка немецкого автопроизводителя выросла на 10%, составив 25,8 млрд евро, а операционная прибыль увеличилась на 4%, до 4,3 млрд евро. "Мы гордимся нашими сотрудниками", — заявил руководитель Porsche Оливер Блуме (Oliver Blume), особо выделив их усердие в работе.
Porsche выплатит сотрудникам по 9700 евро за их усердие
Следуя принципу равных возможностей, руководство Porsche...
В полицейскую будку у посольства России в Афинах бросили гранату (3)
Неизвестные лица бросили минувшей ночью гранату в...
Тысячи людей продолжают покидать последний оплот "ИГ" в Сирии (2)
Борьба за последний оплот "Исламского государства",...
США предупредили режим Мадуро о последствиях в связи с арестом помощника Гуайдо (4)
Соединенные Штаты в четверг предупредили о...
В Китае водитель совершил наезд на толпу, есть погибшие
В городе Цзаоян провинции Хубэй (Центральный Китай )...
TOP новостей
В Литве объявлен конец эры уличных туалетов: за нарушения ждут штрафы (12)
С мая 2019 года жителей Литвы , дома которых не подключены...
Быстро растущий район Вильнюса, где цены пока еще не выросли (10)
Рядом с Новой Вильней находится еще один район столицы...
Жизнь становится лучше: путешественники из Литвы больше тратят за границей (2)
Туристы из Литвы в 4 квартале 2018 года истратили за...
В Калининграде - имитация литовских сосисок и хлеба с триколором (3)
Несмотря на то, что российские власти несколько лет...
Новейшие рейтинги партий: с какими настроениями жители шли на выборы (1)
Результаты новейших опросов показали, что накануне...