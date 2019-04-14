Президент и кандидат на эту должность Петр Порошенко призывает своего соперника Владимира Зеленского прийти в воскресенье 14 апреля на НСК "Олимпийский". Соответствующее видеообращение опубликовано на странице Порошенко в субботу в Facebook.
Petro Porošenka
© Stopkadras

"Владимир Александрович, общение с миллионами украинцев важнее, чем выходные в Париже. И не прячьтесь от избирателей, не убегайте от прессы, не бойтесь оппонента, не бросайте трубку. Возвращайтесь, прилетайте и поговорите наконец с людьми. До встречи в воскресенье на стадионе", - сказал он.

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Владимир Зеленский предложил Петру Порошенко провести публичные дебаты на стадионе НСК "Олимпийский" – тот согласился, но Центральная избирательная комиссия и НСТУ ("Суспільне") заявили, что официальные дебаты по закону проходят в вечер последней пятницы перед вторым туром выборов в студии национального вещателя.

Зеленский предлагал провести дебаты вечером 19 апреля, а у Порошенко говорили, что это поздно, но он согласен и на эту дату, и на другие. В итоге, Порошенко предложил встретиться на стадионе в 19-20 часов 14 апреля.

НСК "Олимпийский" получил от представителя Порошенко запрос на аренду стадиона 14 и 19 апреля, а от представителя Зеленского – на 19 апреля.

10 апреля Порошенко заявил, что будет ждать своего оппонента Зеленского для дебатов на стадионе 14 апреля, а вечером 19 апреля пойдет на официальные дебаты на "Суспільне".

11 апреля в штабе Зеленского предложили провести дебаты телемостом в прямом эфире. Позже Аласания ответил, что телемост возможен только после часа дебатов.

11 апреля в эфире телеканала олигарха Игоря Коломойского "1+1" кандидат в президенты Владимир Зеленский бросил трубку во время первого публичного разговора с действующим президентом и кандидатом на этот пост Петром Порошенко.

Замгендиректора НСК "Олимпийский" Виктор Анисимов заявил, что на НСК прошла встреча представителей избирательных штабов кандидата в президенты Владимира Зеленского и действующего президента Украины Петра Порошенко.

Для проведения дебатов 19 апреля подано две заявки - от обоих кандидатов, мероприятия будут проводиться каждым из кандидатов отдельно, их форматы будут отличаться, но каждый из них предусматривает возможность участия второго участника избирательной гонки.

Анисимов уточнил, что 19 апреля - "не официальные дебаты, а мероприятие, которое организуется избирательными штабами в рамках предвыборной агитации".

В субботу в администрации действующего президента Петра Порошенко официально анонсировали его визит на НСК "Олимпийский" 14 апреля для участия в дебатах перед вторым туром выборов-2019.

В свою очередь команда Зеленского опубликовала на своей странице в Facebook ролик с анонсом дебатов перед вторым туром выборов с датой 19 апреля в 19:00 на НСК "Олимпийский".

Украинская правда
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