Действующий глава государства и кандидат в президенты Украины Петр Порошенко записал повторное обращение к кандидату в президенты Владимиру Зеленскому с призывом не искать причины и ставить условия, а прийти на дебаты. Видеообращение обнародовано на странице Порошенко в facebook.
Volodymyras Zelenskis, Petro Porošenka
© DELFI montažas

"Владимир Александрович, не ищите причин и не ставьте условий. И никем не прикрывайтесь. Это - некрасиво. Будьте мужиком. Приходите на дебаты. Стадион, так стадион. Я жду", - заявил Порошенко.

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Вечером 3 апреля Зеленский записал обращение, в котором подтвердил готовность дебатировать с Порошенко, но на НСК "Олимпийский".

Ночью 4 апреля Порошенко обнародовал видеообращение к Зеленскому, где заявил, что он готов провести дебаты на НСК "Олимпийский".

При этом Зеленский предложил экс-кандидату в президенты Юлии Тимошенко стать ведущей на его дебатах с Петром Порошенко.

В ЦИК считают, что дебаты на стадионе могут быть формой предвыборной агитации, поэтому должны оплачиваться из избирательных фондов кандидатов.

1 апреля Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила кандидатов на пост президента, прошедших во второй тур президентских выборов, принять участие в теледебатах.

У Порошенко заявили, что он готов заплатить за половину аренды "Олимпийского", и призвали Зеленского вместе с президентом сдать анализы, в том числе на употребление алкоголя и наркотиков, о которых ранее говорил шоумен.

В штабе кандидата в президенты действующего главы государства Петра Порошенко заявили, что он будет ждать Зеленского утром 5 апреля для сдачи анализов, в том числе на употребление алкоголя и наркотиков.
Зеленский отказался сдавать анализы в медпункте "Олимпийского" и пригласил в частную лабораторию, владелец которой поддерживает шоумена.

Второй тур выборов состоится 21 апреля, а дебаты на "Суспильном" 19 апреля.

Украинская правда
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