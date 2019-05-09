Таким образом, полагает Порошенко, украинцы "дистанцировались от кремлевского "победобесия". "Мы, в отличие от Москвы, не собираемся приватизировать общую победу народов всех стран антигитлеровской коалиции. Никто не имеет права монополизировать победу над нацизмом, а тем более использовать ее для апологии своей имперской политики", — добавил украинский лидер, подчеркнув, что "преодоление нацизма 74 года назад — это не повод водить ряженые "полки бессмертных" по всему миру".
"Только несколько лет назад" киевские власти, пояснил Порошенко, "обратили внимание на роль украинцев в войсках стран антигитлеровской коалиции, таких как США, Великобритания, Канада и другие". Кроме того, напомнил президент, порядка шести миллионов украинцев сражались в рядах Красной армии. Однако в день окончания Второй мировой войны, по его словам, "отдавать должное" стоит не только этим людям, но и "воинам УПА (Украинской повстанческой армии, в России организация признана экстремистской и запрещена. — РБК), которые теперь приравнены к участникам боевых действий за независимость Украины".
Соответствующий закон вступил в силу в республике в конце марта.
Украинские власти с 2015 года изменили название Дня Победы, убрав из него упоминание о Великой Отечественной войне. С тех пор в республике отмечают День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Ранее 8 мая с Днем памяти и примирения украинцев поздравил избранный президент республики Владимир Зеленский. На своей странице в Facebook он также опубликовал фотографию вместе с участниками войны, среди которых была Прасковья Зеленчук-Потяк. В 13 лет она стала связной в Украинской повстанческой армии.
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