"Все заложники в Харькове освобождены. Нападающий задержан. Спасибо за хорошую работу сотрудникам национальной полиции и СБУ. Поручил местным органам власти оказать пострадавшим всю необходимую помощь", - написал Порошенко на своей странице в Twitter.
Прокурор Харьковской области Юрий Данильченко, в свою очередь, отметил, что обезвредить захватчика помогла одна из удерживаемых им женщин. "Одна из заложниц открыла дверь, после чего спецподразделение проникло вовнутрь и обезвредило этого гражданина", - цитирует Данильченко "Интерфакс".
"Все здоровы. Двое детей были выпущены чуть раньше, вы это видели. С ними работали врачи, психологи. Все остальные заложники без телесных повреждений, понятно, что с психологическими травмами", - добавил прокурор.
Захват заложников произошел в отделении "Укрпочты" на улице Шевченко у ТЦ "Рост" утром в субботу, 30 декабря. По предварительным данным, мужчина планировал ограбить почтовое отделение. В его руках посетители заметили предмет, похожий на пистолет. Кто-то позвонил в полицию. Экипажи приехали быстро, и злоумышленник понял, что не успевает сбежать. После этого он решил объявить, что берет заложников.
Территория возле места инцидента была оцеплена, к месту съехались около 20 авто патрульной полиции, пожарные и "скорая". На месте также работали взрывотехники и кинологи. На перекрестке улиц Матюшенко и Шевченко движение транспорта полностью перекрывалось.
Спустя несколько часов переговоров злоумышленник выпустил трех женщин и двух детей 11 и 13 лет. Правоохранители отмечали, что с преступником в здании оставались еще четыре человека.
Примерно за полтора часа до развязки ЧП полиция объявила, что в Харьков из Киева спецрейсом летит отряд спецназа КОРД, а оцепленную территорию вокруг отделения почты держат под контролем снайперы.
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