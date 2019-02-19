Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, закрепляющий в Конституции Украины стремление в НАТО и ЕС. Об этом Порошенко написал на своей странице в Twitter.
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«Сегодня в присутствии президента Европейского совета Дональда Туска подписал в сессионном зале Верховной рады закон об изменении Конституции, которым необратимо закреплено стремление Украины в ЕС и НАТО», — сообщил он.


Изменить Конституцию Украины таким образом, чтобы вступление в ЕС и НАТО значилось в Основном законе страны как ее стратегическая цель, предложил в сентябре 2018 года сам Порошенко. Он также заявил, что считает важным скорейшее принятие этих поправок.

Закон обязывает правительство реализовать курс на вступление в оба объединения, а президенту присваивает статус гаранта этого курса. Верховная рада Украины проголосовала за поправки в начале февраля.

Летом 2017 года парламент Украины проголосовал за закон, который предусматривал юридическое определение членства страны в НАТО и ЕС приоритетом внешней политики государства.

Сейчас между Украиной и ЕС действует Соглашение об ассоциации. Граждане Украины имеют право на безвизовый въезд в ЕС сроком до 90 дней. А в марте 2018 года представители НАТО признали за Украиной статус страны — кандидата на вступление в блок.

Сам Порошенко, объявляя о своем намерении баллотироваться на второй срок, обещал, что заявку на вступление в Европейский союз Киев подаст в 2024 году. Однако на обретение полноправного членства в объединениях стране понадобится не один год, отмечали опрошенные РБК эксперты.

РБК
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