«Сегодня в присутствии президента Европейского совета Дональда Туска подписал в сессионном зале Верховной рады закон об изменении Конституции, которым необратимо закреплено стремление Украины в ЕС и НАТО», — сообщил он.
Сьогодні у присутності Президента Європейської Ради @eucopresident Дональда Туска підписав у сесійній залі ВР Закон про зміни до Конституції, яким незворотньо закріплений рух України до ЄС і НАТО.
Слава Україні! pic.twitter.com/FJ541kYZy8— Петро Порошенко (@poroshenko) 19 февраля 2019 г.
Изменить Конституцию Украины таким образом, чтобы вступление в ЕС и НАТО значилось в Основном законе страны как ее стратегическая цель, предложил в сентябре 2018 года сам Порошенко. Он также заявил, что считает важным скорейшее принятие этих поправок.
Закон обязывает правительство реализовать курс на вступление в оба объединения, а президенту присваивает статус гаранта этого курса. Верховная рада Украины проголосовала за поправки в начале февраля.
Летом 2017 года парламент Украины проголосовал за закон, который предусматривал юридическое определение членства страны в НАТО и ЕС приоритетом внешней политики государства.
Сейчас между Украиной и ЕС действует Соглашение об ассоциации. Граждане Украины имеют право на безвизовый въезд в ЕС сроком до 90 дней. А в марте 2018 года представители НАТО признали за Украиной статус страны — кандидата на вступление в блок.
Сам Порошенко, объявляя о своем намерении баллотироваться на второй срок, обещал, что заявку на вступление в Европейский союз Киев подаст в 2024 году. Однако на обретение полноправного членства в объединениях стране понадобится не один год, отмечали опрошенные РБК эксперты.
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