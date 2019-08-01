Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".
На вопрос, что сейчас нужно Украине и кто виноват в случившемся, экс-президент ответил, что в том, кто виноват, а кто не виноват, даст оценку история и народ.
"Я предлагаю, что нам рановато говорить об этом. Если мы должны говорить о раскаянии, то я точно буду каяться. Но не журналистам", - сказал Порошенко.
По его словам, успехов за эти годы было значительно больше, чем неудач.
В частности, он гордится тем, что при его президентстве от коррупции был очищен НАК "Нафтогаз", добавились прозрачности в банковской сфере, были созданы антикоррупционные органы и суд и тому подобное.
При этом Порошенко отметил, что и сам кардинально изменился за эти 5 лет - стал сильнее, опытнее, мудрее, а еще "очень постарел".
"Я горжусь, что страна кардинально другая. Но поскольку формат интервью предусматривал, что я должен был признавать целый ряд ошибок, я говорю, что у меня, к сожалению, есть за что просить прощения у Господа", - добавил бывший глава государства.
На вопрос, чтобы он сделал по другому, пятый президент отметил, что по-другому проводил бы реформы, по-другому организовал бы парламентские выборы в 2014 году, иначе бы строил кадровую политику и коммуникационную стратегию.
Порошенко: Я точно буду каяться, но не журналистам (6)
Пятый президент Петр Порошенко заявил, что за годы его...
Финляндия ужесточает требования по визам для россиян (2)
Финские диппредставительства в РФ с 1 сентября 2019 года...
В США отменили юбилейный музыкальный фестиваль "Вудсток-50"
Музыкальный фестиваль "Вудсток-50", который должен был...
В Днепропетровской области на аукцион выставили шеститонный памятник Ленину (ФОТО) (2)
В Днепропетровской области Украины выставили на торги...
В Нидерландах введен запрет на ношение паранджи (2)
Запрет носить элементы одежды, закрывающие лицо,...
TOP новостей
С 1 августа должники в Литве могут вздохнуть свободнее: меняются расценки приставов (8)
1 августа в Литве вступает в силу приказ министра...
Ученые: меры по контролю за алкоголем не изменили привычки потребителей Литвы (1)
Политика контроля над употреблением алкоголя путем...
Жители Биржай ополчились против детей: мы за детей, но не на нашей улице (7)
После того как выяснилось, что в Биржай, на ул....
В доме у Зуокаса найдены не только работы Мекаса: художник Варкалис узнал свои картины (9)
В среду Вильнюсской мэрии были переданы ящики, как...
Глава МВД: власти Вильнюса напрасно сеют среди жителей панику по поводу БелАЭС (17)
Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас...