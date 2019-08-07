Государственное бюро расследований Украины вызвало бывшего президента Петра Порошенко на допрос 12 августа по делу об уклонении от налогов, сообщает и.о. главы отдела по работе с общественностью и СМИ ведомства Максим Билоусенко.
Petro Porošenka
© Reuters / Scanpix

По словам Билоусенко, следователь намерен допросить пятого президента по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке ООО "Телеканал "Прямой".

Согласно заявлению директора ГБР Романа Трубы, его ведомство расследует 11 уголовных производств по Петру Порошенко.

Впервые Порошенко вызвали на допрос на 17 июля, 9:30. Соответствующая повестка была обнародована11 июля.

Статьи по теме:
Порошенко: Я точно буду каяться, но не журналистам  (12)
Глава МВД Украины: Порошенко лжет, но по беспределу его "кончать" нельзя  (18)

Адвокат Порошенко Игорь Головань объяснял, что его подзащитный не пойдет в ГБР до выборов.

Порошенко вызвали в ГБР в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывания преступных доходов при покупке-продаже завода "Кузня на Рыбальском".

25 июля около 15 часов председатель ГБР Роман Труба сообщил, что Порошенко не пришел на допрос, и его повторно вызвали на 8 августа.

Однако впоследствии пятый президент приехал в Государственное бюро расследований.

Украинская правда
Статьи по теме:

ВИДЕО: экс-президент Украины пришел на допрос в Государственное бюро расследований

Сегодня экс-президент Украины Петр Порошенко...

В мире

ВИДЕО: в Кыргызстане спецназ пошел на штурм дома экс-президента страны десятки людей ранены, боец спецназа погиб

Отряд специального назначения прибыл к дому бывшего...

Порошенко вызвали на новый допрос (6)

Государственное бюро расследований Украины вызвало...

ФОТО, ВИДЕО: во Флориде удар молнии привел к взрыву унитаза в доме

Некоторые регионы США пострадали от ненастной погоды....

СМИ: посол США в России подал в отставку (1)

Посол США в РФ Джон Хантсман подал прошение об...

СМИ: наследный принц Саудовской Аравии запустил план свержения Эрдогана

Саудовская Аравия начала реализацию "стратегического...

TOP новостей

За продуктами - в Польшу: странно слышать, что туда ездят только несостоятельные люди

Люди, которые еще верят в миф, что в Польшу за покупками...

Премьер-министр Литвы рассказал, кто будет платить налог на недвижимость и автомобили (40)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис 7 августа в...

В Литве будет идти сильный дождь

В четверг днем в Литву придет быстро формирующийся...

Часть евреев Литвы критикуют Куклянски за некорректные заявления (1)

Часть Общины евреев Литвы (ОЕЛ), оппонирующая...

Президент Литвы утвердил правительство с заменой трех министров (7)

На место министра транспорта и коммуникаций вместо...