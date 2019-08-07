Государственное бюро расследований Украины вызвало бывшего президента Петра Порошенко на допрос 12 августа по делу об уклонении от налогов, сообщает и.о. главы отдела по работе с общественностью и СМИ ведомства Максим Билоусенко.
Petro Porošenka
© Reuters / Scanpix

По словам Билоусенко, следователь намерен допросить пятого президента по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке ООО "Телеканал "Прямой".

Согласно заявлению директора ГБР Романа Трубы, его ведомство расследует 11 уголовных производств по Петру Порошенко.

Впервые Порошенко вызвали на допрос на 17 июля, 9:30. Соответствующая повестка была обнародована11 июля.

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Адвокат Порошенко Игорь Головань объяснял, что его подзащитный не пойдет в ГБР до выборов.

Порошенко вызвали в ГБР в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывания преступных доходов при покупке-продаже завода "Кузня на Рыбальском".

25 июля около 15 часов председатель ГБР Роман Труба сообщил, что Порошенко не пришел на допрос, и его повторно вызвали на 8 августа.

Однако впоследствии пятый президент приехал в Государственное бюро расследований.

Украинская правда
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