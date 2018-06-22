В список вошли "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Родина", Демократическая партия России, Аграрная партия России и "Патриоты России". Под санкции также попали: движение "Корпус "За чистые выборы", "Боевое братство", Союз пенсионеров России и Союз ветеранов Афганистана.

Согласно документу, у этих партий должны быть заблокированы активы на территории Украины, им запрещено выводить капиталы за пределы страны, приостановлено исполнение экономических и финансовых обязательств, а также прекращена выдача разрешений, лицензий на ввоз или вывоз из Украины валютных ценностей, сообщает РИА "Новости". Также вводятся ограничения по выдаче наличных по банковским карточкам.

Кроме того, под санкции Украины попали глава ЦИК РФ Элла Памфилова, зампред Центризбиркома Николай Булаев, секретарь комиссии Майя Гришина и члены избирательной комиссии Республики Крым Вениамин Никифоров и Вячеслав Фирсов.

Под украинские санкции попали российские бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги, а также Роман и Лилия Ротенберги. Напомним, Аркадий Ротенберг, считающийся близким другом президента РФ Владимира Путина, владеет компанией "Стройгазмонтаж" — главным подрядчиком строительства Крымского моста.

В общей сложности санкционный список увеличился на 30 российских юридических лиц. Список также пополнился 11 физическими лицами. Согласно документу, в отношении данных лиц также должны быть применены блокировка активов, предотвращение вывода капиталов за границу Украины и иные санкции, предусмотренные украинским законодательством.

В последний раз Украина расширила санкции против России в конце мая. Тогда в список вошли 1748 физических и 756 юридических лиц. Киев также на три года внес в санкционный список МИА "Россия сегодня" и РИА "Новости — Украина". В Госдуме шаги Украины по ограничению свободы слова назвали незаконными и противоестественными.