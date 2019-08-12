Порошенко второй раз явился на допрос

Противники экс-президента требовали осудить Порошенко за якобы присвоение санатория в Козине, отмечает в Twitter журналист "Радио Свобода" Евгений Солонина.
Під #ДБР активісти вимагають засудити #Порошенко за нібито привласнення санаторію в Козині. Поруч - триває паралельна акція прихильників Порошенка, в якій бере участь і його молодший син Михайло pic.twitter.com/PHEOnjFWjg— Solonyna Yeugen (@SolonynaY) August 12, 2019
В ГБР Порошенко планируют допросить по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой".
Допрос экс-президента Украины проходит при усиленных мерах безопасности.
Как передает корреспондент УНИАН, после инцидента 25 июля, когда в ГБР на капот автомобиля Порошенко выскочил провокатор, сегодня здание бюро находится под усиленной охраной полиции и Национальной гвардии. В частности, полиция создала для Порошенко коридор, чтобы он смог зайти в здание ГБР.
Сейчас под зданием ГБР продолжается акция. В общем она малочисленна, однако неподалёку прячутся молодые люди спортивного телосложения, которые могут ожидать выхода Порошенко с допроса.
Поддержать Петра Порошенко в Государственное бюро расследований пришли трое его детей - Михаил, Евгения и Александра.
Как передает корреспондент УНИАН, у входа в здание ГБР проходят две акции. Участники одной требуют привлечь Порошенко к ответственности, участники другой акции, в которой участвуют также трое детей Порошенко, выступают в его поддержку. В частности, они, увидев, что акцию снимают пророссийские телеканалы, скандируют: "Московским вшам позор!".
Напомним, 25 июля Порошенко пришел на допрос в ГБР по делу о продаже завода "Кузница на Рыбацкой". После допроса Порошенко в ГБР на него пытались напасть. В ГБР сообщили, что Порошенко фигурирует в 11 уголовных процессах. Как отметил генпрокурор Юрий Луценко, Порошенко проходит в делах как свидетель, подозрений ему не вручали.
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